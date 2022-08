Matovičovi neprekazí dovolenku ani ultimátum SaS. Odchádza do Španielska

Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič odchádza so svojimi dcérami na dovolenku do Španielska. A to aj napriek tomu, že v súčasnosti vrcholí koaličná kríza. Matovič na sociálnej sieti napísal, že už nebude „tancovať ako ujo píska“. Podľa všetkého tým myslel predsedu SaS Richarda Sulíka.

„Pripraviť rodinu o rodinné dovolenky, lebo tatko musí bojovať najprv voči mafii, ktorá štát ovládla, a potom voči tým, ktorí ju chcú silou-mocou späť, je hlúpe. Ja som to urobil a do smrti si to budem vyčítať. S babami sme si preto povedali, že na konci prázdnin pôjdeme na blind do Španielska. Keď potom prišiel kolega so svojím obsesívnym ultimátom, opäť som stál pred otázkou, či uprednostním baby, alebo budem tancovať, ako ujo píska. Som rád, že baby mu tentokrát dali KO v prvom kole a ja som s radosťou neprotestoval,“ napísal Matovič.

Podľa neho kolegovi niet pomoci. Od prvej chvíle sa podľa Matoviča začal správať ako opozícia vo vlastnej vláde, bez ohľadu na to, že demoralizoval v očiach verejnosti svojich kolegov v najťažších chvíľach, aké Slovensko zažívalo. „Od začiatku robil kroky, ktorých jasným cieľom bolo vládu povaliť skôr či neskôr. Pred rokom sme mu na poslednú chvíľu plán prekazili, keďže s mojím samopokorením vôbec nepočítal. Z plánu však neuhol. Strategicky následne rozbil Za ľudí, získal tak blokačnú väčšinu … a prišiel s vydieraním, o ktorom veľmi dobre vie, že je nesplniteľné. Vopred bol upozornený, že vydieraniu tentokrát už neustúpime, ale napriek tomu to spravil,“ zdôraznil Matovič.

Predseda hnutia OĽaNO obdivuje premiéra Eduarda Hegera, že to so Sulíkom ešte nevzdal. „V dobrom veria, že jemu (Sulíkovi, pozn. red.) možno naozaj ide o dobro. Nejde a nikdy nešlo. Len svoje a “dobro” svojich tajomných priateľov. Bohužiaľ. Len málo ľudí zatiaľ vidí, že pred očami sa nám od volieb rozohrala hra na blbých. Pár mocných a veľmi bohatých ľudí sa rozhodlo viac chybu vo voľbách nedopustiť. A odvtedy, prvým dňom po voľbách, začal hon na Matoviča a OĽANO. Lebo sme chybou v systéme, okrádať ľudí naozaj nedopustíme … a nebojíme sa dať vyšetrovateľom slobodu. To je v slovenskej politike smrteľný hriech. S nami sa nedohodnú, sme pre nich nebezpeční. Hriech, ktorý sa neopúšťa,“ myslí si Matovič, ktorý znova obvinil z nenávisti k jeho osobe aj Denník N, pomocou ktorého sa má vytvoriť budúca vláda zo strán Hlas, SaS a Progresívne Slovensko.

V piatok 12. augusta oznámil Sulík na tlačovej besede po stretnutí v hoteli Bôrik, že si nevie predstaviť, že by sa strana SaS vrátila do koalície, pokiaľ predseda OĽaNO Igor Matovič ostane vo vláde. Zároveň zopakoval, že pokiaľ Matovič neodíde zo svojho postu do konca augusta, ministri za SaS začiatkom septembra podajú demisiu.