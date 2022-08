OĽaNO a SaS pôjdu do župných volieb v v Trnavskom kraji v koalícii

Okrem OĽaNO sú členmi koalície aj SaS, Sme rodina, Za ľudí, KDH a ďalšie strany, spolu ich je v koalícii jedenásť. Viskupiča a kandidátov na poslancov dnes v Trnave podporili aj predstavitelia vládnych strán Eduard Heger, Ján Budaj či Branislav Gröhling. Viskupiča označili za politika, ktorý dokáže ľudí spájať a ocenili výsledky, ktoré kraj pod jeho vedením dosiahol.

Aj keby sa situácia vo vládnej koalícii ešte viac skomplikovala, na regionálnu koalíciu to podľa Viskupiča nebude mať vplyv. „Na regionálnej úrovni vieme nájsť zhodu. Ja hovorím, poďme ťahať za jeden povraz, pretože výziev je pred nami dostatočné množstvo na to, aby sme sa spojili,“ povedal Viskupič. Štyridsiatka uchádzačov o poslanecké kreslá na spoločnej kandidátke je podľa neho regionálne vyvážená, sú v nej skúsení vicežupani aj krajskí poslanci, ale aj ľudia so skúsenosťami z veľkej politiky, ako aj starostovia a obecní poslanci.

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja bude mať aj v ďalšom volebnom období 40 poslancov. Obyvatelia si ich budú voliť v siedmich volebných obvodoch, ktoré kopírujú sedem okresov kraja. Volebné obvody a počet poslancov pre ďalšie volebné obdobie určili terajší krajskí poslanci.

Okrem Jozefa Viskupiča ohlásili kandidatúru na post predsedu TTSK ako nezávislý Martin Červenka, Martin Beluský za ĽSNS a Zdenko Čambal za koalíciu SNS – Smer.