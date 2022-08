Bugár: Maslo na hlave má aj Matovič aj Sulík. Svetlá budúcnosť Slovensko počas tejto vlády nečaká

Problém je v tom, že predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič ako jediný rozhoduje, kto bude alebo nebude na kandidátke, zatiaľ čo sám enormne znižuje popularitu celej svojej strany. Každý počúva iba jeho, lebo inak bude na kandidátke veľmi nízko a už sa nedostane do parlamentu. So stoličkou v Národnej rade ale prichádza aj zárobok. Ak sa teda Matovič nebude chcieť dohodnúť, je to neriešiteľná situácia, hovorí dlhoročný člen parlamentu, predseda SMK a neskôr Mostu-Híd Béla Bugár.

Zdá sa, že pri riešení podobných vnútorných kríz ste zvykli byť efektívnejší a rýchlejší. Ako vnímate súčasnú koaličnú krízu a jej celoletné trvanie?

To je najväčšia chyba, pretože vnútrokoaličnými šarvátkami zbytočne zaťažujú najmä občanov, ktorí majú absolútne iné problémy. Viackrát sa už napísalo, že jediná dohoda, ktorú dosiahli, je, že sa opäť zídu. To nemá význam. Návrhy ako rozhodcovská komisia pre spory medzi koaličnými partnermi sú o ničom. Buď sa to vyrieši teraz, alebo do bude znovu veľmi dlhá agónia. To Slovensko v tejto situáciu nepotrebuje.

VIDEO: Matovič: Sulík je posadnutý nenávisťou voči mne. Bude škodiť.

SaS viní Igora Matoviča, že si berie ministerstvo financií za rukojemníka a kritizuje aj jeho spájanie sa s poslancami zvolenými za ĽS NS. Ostatní zas hovoria o osobnom spore medzi Matovičom a šéfom SaS Richardom Sulíkom. Ako vnímate príčiny tejto koaličnej krízy?

Samozrejme majú na hlave maslo obaja. Keby sme ale položili na misky váh zodpovednosť Matoviča a Sulíka, samozrejme je Matovičova zodpovednosť za túto situáciu väčšia. Hlavne on útočí, hlavne on je ten, ktorý douráža iného a potom hľadá nejaké pseudoriešenie. Aj my sme mali niekedy odlišné názory a dokonca aj šarvátky. Vedeli sme to ale riešiť, lebo nikto nikoho neurážal. Argumentácia nebola vulgárna a nesnažili sme sa ukázať, že kritizovaný človek je blbec. Toto sme nerobili. Preto sme sa vedeli efektívnom časovom priestore dohodnúť.

Čítajte aj Matovič na záchranu vlády rezignoval

Prinesú ešte rokovania zotrvanie SaS vo vláde, alebo smerujeme k menšinovej vláde?

Veľmi by som sa čudoval, keby sa im podarilo ešte dohodnúť. Jediným riešením nie je menšinová vláda. Riešením by nebolo aj keby odišli Matovič aj Sulík. To napätie by bolo možno nižšie, ale pretrvá, pretože jeden aj druhý ostanú v parlamente. Tie ich šarvátky by tak pokračovali na parlamentnej pôde. Pomohlo by to tejto koalícii vydržať trošku dlhšie. Problém je ale v tom, že predseda hnutia OĽaNO ako jediný rozhoduje o tom, kto bude a nebude na kandidátke a zároveň dosť enormne znížil popularitu celej svojej strany. Každý preto počúva iba jeho, lebo inak bude na kandidátke veľmi nízko a už sa nedostane do parlamentu. Poslanci, ktorí ani nečakali, že sa ocitnú v parlamente, zrazu zistia, že nemajú zlý zárobok. Ak sa Matovič nebude chcieť dohodnúť, je to neriešiteľná situácia.

Očakávate predčasné voľby. Kedy?

Keď padla vláda Ivety Radičovej, ešte v ten večer sme si sadli s lídrom opozície Robertom Ficom a dohodli sme sa, či sú ochotní zahlasovať za predčasné voľby a kedy budú. Keby došla teraz koalícia k tomu, že menšinovou vládou sa dlhodobo normálne vládnuť nedá, muselo by predčasné voľby odhlasovať 90 poslancov. Množstvo poslancov si ale uvedomuje, že sú v parlamente prvý aj poslednýkrát. To platí nie len, ale najmä pre OĽaNO. A toto bude pre daného poslanca v tom momente najdôležitejšie.

Takže ohľadom normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny nie ste optimista?

Keby tí, ktorí momentálne majú v rukách rozhodovaciu právomoc, chceli situáciu riešiť, nezaťažovali by celé leto verejnosť hrozbou pádu vlády a neustálym obviňovaním sa. Keby chceli, mohli to vyriešiť rýchlo. Vyzerá to ale, že ani nevedia, ako to riešiť. Preto si myslím, že svetlá budúcnosť Slovensko počas tejto vlády nečaká.

Čítajte aj Tvrdé hlavy v koalícii: Matovič ani Sulík neustúpia. Ideme do menšinovej vlády, pripustil líder OĽaNO

Sledujete stále aj prípravu zjednotenej maďarskej strany Aliancia na blížiace sa voľby. Ako to vyzerá v strane?

Sledujem, ale je to mizerné. Kým Most-Híd bol ochotný podstúpiť generačnú výmenu, SMK to neurobilo. V SMK rozhodujú ľudia, ktorí sú zodpovední za 12-ročné kydanie na Most-Híd. Napätie je tam stále. Až teraz v piatok sa budú rozhodovať o tom, či v trnavskej župe predstavia kandidáta na župana. Tým chce byť silou mocou József Berényi, s čím ale dve platformy Aliancie nesúhlasia. Ak budú takto pokračovať, nedostanú v parlamentných voľbách ani trojpercentný limit na vstup do Národnej rady.

Nehrozí, že do definitívneho zjednotenia Aliancie zasiahne György Gyimesi (OĽaNO) novým politickým projektom, kam by mohol pritiahnuť aj časť členov SMK?

Myslím si, že na to nemá. On politické témy zneužíva, ale nerieši. Aliancia vznikla skoro po dvoch rokoch a veľmi ťažkých rokovaniach. Namiesto toho, aby hneď po vzniku ukázali jednotu, SMK začalo ovládať úplne všetko a dostali sa tak do konfliktu so záujmami platforiem Most-Híd a Spolupatričnosť. Neteší ma to, lebo sme nechceli byť brzdou tohto zjednocovacieho procesu a odovzdali rokovania do rúk iným. SMK si ale myslí, že z Aliancie urobí SMK 2 a to nebude fungovať.

Ako sa vám darí na politickom dôchodku?

Veľmi dobre. Žijem druhý normálny život bez stresu a bez toho, aby som bol za niekoho zodpovedný. Som zodpovedný za vlastnú rodinu a za seba.