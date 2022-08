Bytov na prenájom je stále menej a ceny nájmov budú, síce zrejme nie tak prudko ako v poslednom období ale predsa, naďalej rásť. Nielen kúpa nehnuteľnosti, ale aj jej prenájom sa tak stáva čoraz menej dostupným. Dvaja nájomníci v jednoizbovom byte? Aj to zrejme bude u nás bežná realita, predpokladá odborník na reality Viktor Obtulovič.

Odborník dodáva, že situáciu, ani výhľadovo do budúcnosti, nemá šancu zmeniť deklarovaný zámer Borisa Kollára postaviť tisícky štátom podporovaných nájomných bytov, pri ktorých nedávno predstavil aj konkrétne sumy, za ktoré sa budú prenajímať. „Sú to nereálne ceny a treba si povedať, že ak budú nejaké byty vôbec postavené, určite to nebude v tisíckach či desiatkach tisíc,“ hovorí Obtulovič.

Rozhovor o trhu s prenájmami s Viktorom Obtulovičom

