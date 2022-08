Prieskum: Za to, aby SaS odišla z koalície, je takmer polovica opýtaných

Prieskum agentúry AKO pre televíziu Joj ukázal, že 49,3 percenta opýtaných je za to, aby strana Sloboda a Solidarita (SaS) určite odišla z koalície.

Predseda SaS Richard Sulík prišiel na stretnutie koaličných lídrov do vládneho hotela Bôrik.

Prieskum agentúra uskutočnila v dňoch 15. až 18. augusta a tisíc ľudí sa pýtali otázku: "Ak sa vo vládnej koalícii nič nezmení, mala či nemala by strana SaS odísť zo súčasnej vlády – vládnej koalície?“

To, že by liberáli určite nemali odísť z vládnej koalície deklarovalo 28,4 percenta respondentov a nevedelo alebo nechcelo odpovedať 22,3 percenta opýtaných. Za odchod liberálov z vládnej koalície boli najčastejšie ľudia vo vekovej skupine 50 až 65 rokov (54 percent), naopak, proti odchodu liberálov z vládnej koalície boli najčastejšie mladí ľudia do 33 rokov veku (38 percent).

Podľa prieskumu za odchod SaS boli najčastejšie ľudia zo Žilinského kraja (54 percent), najmenej z Prešovského kraja (43 percent) a Bratislavského kraja (45 percent).

Najčastejšie boli za odchod SaS z vládnej koalície voliči strany Republika (78 percent), nasledujú voliči Slovenskej národnej strany (76 percent) a zhodne Hlas a Smer 72 percent.

Za zotrvanie SaS vo vládnej koalícii boli najčastejšie voliči Kresťanskodemo­kratického hnutia (55 percent), nasledujú voliči SaS (52 percent) a voliči Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (51 percent).