Kolíková považuje navrhované referendové otázky z dielne Smeru za ústavne problematické

„Otázky považujem za ústavne problematické. Robert Fico to ako právnik určite veľmi dobre vie. Urobil veľkú aktivitu s ľuďmi. Teraz to bude mať na stole pani prezidentka. Postavil ju pred ťažkú politickú otázku,“ podotkla.

Ako uviedla, rozumie úvahám o legislatívnom zakotvení možnosti predčasných volieb. „Je dobré, aby sme k tomu mali dobrú ústavnoprávnu úpravu. Je dobré, aby sa to robilo nie pod politickými pojmami-dojmami,“ dodala.

Predstavitelia opozičného Smeru a členovia petičného výboru odovzdali v stredu v Prezidentskom paláci 406 039 podpisov za vyhlásenie referenda o páde vlády a zmene Ústavy SR. Opozícia by chcela cez referendum dosiahnuť predčasné voľby.

Referendum by podľa organizátorov malo obsahovať dve otázky. Občania by mali odpovedať na to, či súhlasia s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu. V druhej otázke by sa ich pýtali na to, či súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR, a to zmenou ústavy.