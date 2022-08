Heger mená nových ministrov tají. Naď pripustil, že by prevzal rezort zahraničia

Budúcotýždňové 97. stretnutie vládnej garnitúry bude totiž pre SaS posledným rokovaním. O týždeň, po skončení rokovania, zamieria ministri liberálov do Prezidentského paláca, aby Zuzane Čaputovej odovzdali svoje demisie.

Stane sa tak len v prípade, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) situáciu nezvráti – demisiou. Samotný Matovič však na stredajšom rokovaní nebol, pretože ,netancuje, ako ujo píska' a išiel na dovolenku.

„S babami sme si povedali, že na konci prázdnin pôjdeme na blind do Španielska. Keď potom prišiel kolega so svojím obsesívnym ultimátom, opäť som stál pred otázkou, či uprednostním baby, alebo budem tancovať, ako ujo píska. Som rád, že baby mu tentoraz dali k. o. v prvom kole a ja som s radosťou neprotestoval,“ napísal Matovič v utorok na sociálnej sieti. Minister financií tak nebude prítomný ani na rokovaniach o záchrane koalície, ktoré budú v piatok. Na dovolenke by mal byť až do budúceho týždňa.

Jeden oddychuje, druhý odkladá

„Igorovi prajem oddych,“ odkázal mu ešte stále minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Sulík doplnil, že nevidí priestor, kam by sa mali rokovania o zachovaní štvorkoalície posunúť. Predseda SaS zopakoval, že ak Matovič neodstúpi, 31. augusta po rokovaní vlády pôjde podať demisiu. Sulík spresnil, že nevie, kto by ho mal na ministerstve hospodárstva nahradiť. Premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) požiadal, aby mu nástupcu predstavil už na konci augusta. Chce mu odovzdať agendu.

Zatiaľ sa tak nestalo ani napriek tomu, že v utorok zasadalo predsedníctvo hnutia OĽaNO. Stretlo sa práve preto, aby našlo mená nástupcov za odchádzajúcich ministrov. Premiér Heger to priznal, no nechcel informácie komentovať a odmietol priblížiť, či mená nástupcov budúcu stredu predstaví.

Hoci Sulík išiel ráno na vládu s tým, že predloží strategické dokumenty týkajúce sa zdražovania plynu a elektriny, o jeho návrhoch ministri nerokovali. Presunuli ich na budúci týždeň, a to na Sulíkov návrh. „Situácia sa dramaticky vyvíja a chcem dopracovať niektoré veci,“ povedal. Očakáva, že na budúcu stredu vláda oba body schváli. Teda v deň, keď podá demisiu.

„Budúcu stredu, keď vás budem informovať o tom, čo bude v energetike, tak to budem ešte minister,“ objasnil Sulík. „Potom, v stredu večer, budem minister v demisii. A či budem od štvrtka ,neminister’, tak to závisí od prezidentky, ako rýchlo demisiu prijme a či spraví to, čo pred rokom, že poverí iného člena vlády riadením ministerstva,“ ozrejmil.

Minulý rok bol poverený riadením ministerstva hospodárstva Andrej Doležal (nom. Sme rodina). Vlani sa z Doležala stal zberateľ ministerstiev a prezidentka si ho k sebe volala ako na klavír – zároveň bol ministrom dopravy, práce i hospodárstva.

Doležal odmieta akékoľvek špekulácie. „Nezaoberám sa tým a neviem si to predstaviť, aby sa opakovali tieto situácie z minulého roka,“ odpovedal na otázky Pravdy. „Nebudem hovoriť keby, riešiť to budem, až keď to bude aktuálne,“ podotkol. Dodal, že nie je jeho úlohou riešiť rozpad vlády ani spory koaličných partnerov. „Nie som súčasťou koaličnej rady, som politický nominant, mňa sa nikto nepýta, ako poskladať vládu,“ uzavrel.

Heger tají, ako hľadá náhradníkov

Meno ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) sa skloňuje v prípade náhradníka za nominanta strany SaS ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.

Pre Naďa je podľa jeho slov dôležité, aby bola garantovaná správna zahraničnopolitická línia Slovenska. Z tohto dôvodu by ho mrzelo, ak by z čela ministerstva zahraničia odišiel nominant SaS Ivan Korčok, ktorého považuje za výborného ministra. Pre denník Pravda priznal, že v prípade, ak by minister Korčok podal demisiu a nenašla by sa zaňho vhodná náhrada, tak by Naď zasadol aj na stoličku ministra zahraničných vecí.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda Lloyd J. Austin III, Jaroslav Naď Minister obrany Jaroslav Naď na archívnej snímke z marca s ministrom obrany Spojených štátov amerických Lloyd James Austin III. Naď tvrdí, že pre zachovanie západného orientácie Slovenska by bol ochotný prevziať ministerstvo zahraničných vecí.

Ani minister Naď ako člen predsedníctva OĽaNO nechcel komentovať, aké mená hnutie ponúka na ministerské posty, ktoré zostanú po SaS. „Pripravujeme sa na alternatívu B,“ povedal s tým, že si stále želajú, aby SaS zostala vo vláde.

Ani ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) nevedela povedať, kto ju na stoličke nahradí. Spomedzi možných náhradníkov sa skloňujú mená poslanca Juraja Šeligu (Za ľudí) či predsedu ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka (OĽaNO). Kolíková si myslí, že nikto zo spomínaných mien by podľa nej nebol vhodnou náhradou, no rozhodla sa tému bližšie nekomentovať.

„Nikto so mnou nekomunikoval o žiadnych náhradách. Na ministerstve spravodlivosti sme horúčkovito pracovali na tom, aby sme s reformou (súdnictva pozn. red) urobili, čo sa dá,“ ozrejmila Kolíková. Tvrdí, že robí všetko preto, aby minister, ktorý po nej príde, bol zorientovaný. To sa však podľa nej nedá povedať o nikom. „Pred daným ministrom budú rozhodnutia, ktoré bude potrebné prijať v krátkom čase. Osobitne pre krajské súdy, kde sú potrebné rozhodnutia, ktoré súvisia s tým, ako budú fungovať vzhľadom na priestory,“ podotkla Kolíková.