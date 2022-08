Fico sa stretne so Sulíkom. Budú hovoriť o energiách

Fica zaujíma, aké opatrenia má vláda pripravené pre občanov od nového roka v súvislosti so zdražovaním a rastúcimi cenami energií.

Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico sa má s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) stretnúť vo štvrtok o 9.00 h v priestoroch ministerstva hospodárstva. Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia Smeru-SD Ján Mažgút.

Fica zaujíma, aké opatrenia má vláda pripravené pre občanov od nového roka v súvislosti so zdražovaním a rastúcimi cenami energií. „Opozícia musí hovoriť o takýchto témach s tými, ktorí to majú na starosti, lebo sa nám zdá, že nerobia absolútne nič,“ hovoril Fico ešte na utorkovej (23. 8.) tlačovej konferencii. Smer-SD opakovane hovorí, že správnym riešením by bolo zdaniť banky aj veľké monopoly a peniaze použiť na kompenzačné programy pre konkrétne firmy a ľudí.