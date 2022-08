Black Hawk pre Geissenovcov? Naď ľutuje, že Sulíka hneď neposlal 'kade ľahšie'

Minister obrany Jaroslav Naď sa v dlhom statuse na sociálnej sieti reagoval na slová Richarda Sulíka, ktorý odmietol, že blokoval darovanie systému S-300 Ukrajine kvôli Geissenovcom a označil Naďove slová za nebezpečné a zákerné.

Čítajte viac Sulík odkazuje Naďovi, že zákerne klame: Neblokovali sme S-300 kvôli vrtuľníku pre Geissenovcov

Naď opisuje zložité rokovania aj na medzinárodnej úrovni, ktoré boli potrebné, aby sa slovenský raketový systém dostal na Ukrajinu.

„Keď bolo všetko konečne dohodnuté, išiel som s tým (viac-menej pro forma) na koaličnú radu, kde som očakával finálne politické odobrenie, aby som to mohol predložiť na vládu. To sa však na moje obrovské prekvapenie nestalo, pretože Richard Sulík to zablokoval. Počúvali sme o “zaťahovaní Slovenska do konfliktu, o tom, že Rusi nám to zrátajú s plynom”, atď. atď. atď. a ešte horšie, ako z veľkej knihy ruskej propagandy. Každý, kto pozná Sulíkov geopolitický vesmír (a to teda nie je málo ľudí), vie veľmi dobre, o čom hovorím a vôbec ho to neprekvapuje. Na “koale” to teda na prvýkrát neprešlo, a to iba kvôli jeho osobnému postoju. Ak by niekto povedal, že sme ho mali obísť, no tak to sa nedalo, keďže MH SR vydáva vývozné licencie na vojenský materiál,“ píše Naď.

Nakoniec sa podľa ministra obrany cesta našla a právna situácia vyjasnila, aj keď Sulík hovoril opak.

„Dôležité bolo ale to, čo sa stalo počas “hľadania cesty”. Richard Sulík mi súkromne oznámil, že “on to teda blokovať nebude, keď to všetci tak veľmi chceme, ale v máji prídu Geissenovci na Slovensko a chcel by pre nich vojenský Black Hawk. Dohodnime sa a obaja si vyjdeme v ústrety”. Prišlo mi to neskutočné, až šialené, že pri tak strategickej veci, akou je pomoc zachraňovať životy na Ukrajine, sa bavíme o “zobchodovaní” tejto veci za vrtuľník pre Geissenovcov,“ píše Naď a dodáva, že to chcel mať na papieri od nejakej štátnej organizácie.

Naďovi došla na stôl požiadavka od Slovak Travel, nakoniec však po dohode s ministrom dopravy Andrejom Doležalom, pod ktorého spoločnosť patrí a šéfom firmy Václavom Mikom o niekoľko dní neskôr akciu zrušili, lebo „dohodli sme sa, že je to absolútny nezmysel, aby sa to realizovalo vojenským vrtuľníkom a celú vec sme spoločne zrušili, pretože toto by bol naozaj prúser a nikto z nás na tom participovať nechcel“.

„Dnes už viem, že Sulík žiadal vrtuľník okrem mňa aj od ministra vnútra a od neho dokonca aj štátnu ochranku pre Geissenovcov. Aj on odmietol vyhovieť obom požiadavkám. To akože všetci klameme, pán Sulík? Alebo sme všetci “od kosti zákerní a nebezpeční ľudia”? Veru je to tak, že až keď Richard Sulík zistil, že vrtuľníky sme odmietli dať (obrana aj vnútro), vybavil na akciu súkromný vrtuľník. Od J&T. Toto je celá pravda. Pokiaľ sme sa “nedohodli”, že dám vrtuľník na Geissenovcov, dovtedy “nebola cesta” na licenciu. Keď bol vrtuľník dohodnutý, cesta sa našla… Absurd? Áno. A je mi ľúto, že som ho vtedy priamo s tým neposlal kadeľahšie. Išlo mi však o vec. Mea culpa,“ dodal minister obrany v statuse.

K Naďovi sa statusom pripojil aj minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič.

„Predstavte si, že by som 2 týždne blokoval odovzdanie S-300 pre Ukrajinu tým, že by som za môj súhlas žiadal armádny vrtuľník Black Hawk pre Geissenovcov od ministra obrany a štátnu ochranku s limuzínou od ministra vnútra…“ napísal do dal, že by ho novinári ukrižovali zaživa.