Bratislavské letisko zaznamenáva v lete viac stretov lietadiel s vtákmi

V súvislosti so zvýšeným výskytom kŕdľov vtákov ako belorítky, brehule, lastovičky, včelárik, sokol, myšiak a čajka platí na letisku od júla do konca augusta výstraha. Pre TASR to potvrdila PR špecialistka letiska Veronika Hauswaldová.

„Nárast stretov lietadiel súvisí so zvýšenou letovou prevádzkou, dozrievaním plodín na okolitých poliach, ktoré tvoria významnú časť potravy týchto živočíchov, prítomnosť chráneného územia Malého Dunaja, ktorý obľubujú vodomilné vtáky a v neposlednom rade aj rozlietavanie mláďat, ktoré ešte nemajú tak úplne vyvinutý pud sebazáchovy“ priblížila Hauswaldová.

Pripomenula, že do kategórie stretov lietadiel nespadajú iba vtáky, ale celkovo skupina voľne žijúcich živočíchov. Podľa jej slov majú skúsenosti s ježkami, netopiermi, zajacmi a občas sa vyskytne aj korytnačka.

Zvýšenú frekvenciu stretu s vtákom na bratislavskom letisku zaznamenala aj letecká spoločnosť AirExplore. Vysvetlila, že stret môže spôsobiť poškodenie trupu a motorov lietadla. „Takáto udalosť ohrozuje bezpečnosť letu hlavne v prípade, ak by sa do oboch motorov dostalo väčšie množstvo väčších vtákov počas jedného letu,“ doplnila pre TASR.

Priblížila, že vo väčšine prípadov stret s vtákom spôsobuje len finančné škody leteckým spoločnostiam, ktoré sa môže pohybovať v závislosti od rozsahu poškodenia trupu a motorov v niekoľkých tisícov eur až do niekoľkých miliónov v extrémnych prípadoch. „V prípade nutnosti uzemnenia lietadla vznikajú veľké meškania plánovaných letov, čo spôsobuje značný diskomfort cestujúcim a finančné škody leteckým spoločnostiam,“ doplnila.

Trend stretov lietadiel so živočíchmi na bratislavskom letisku je podľa Hauswaldovej podobný ako v predchádzajúcich rokoch, ale istý nárast v tomto roku registrujú. „Konkrétne za júl 2022 bolo potvrdených stretov lietadiel so živočíchmi v pomere 1,85 stretov na 1000 letov, zatiaľ čo v júli 2021 bolo toto číslo zhruba na úrovni jeden stret na 1000 letov,“ priblížila. Za potvrdený stret považujú taký, keď sú k dispozícii jednoznačné dôkazy o strete lietadla so živočíchom, napríklad pozostatky na lietadle.

Hauswaldová pripomenula, že na letisku je stála tzv. Biologická ochrana letiska. Tá využíva v súčasnosti preventívne i represívne metódy plašenia zviera