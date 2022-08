Odchod sulíkovcov rozhýbe vládu aj parlament. Kto kreslo stratí a kto získa?

Kto si sadne do kresiel po ministroch SaS, ak opustia vládu? Kto sa bude musieť baliť v parlamente, keď sa exministri a bývalí štátni tajomníci do neho vrátia?

Vo vládnom hoteli Bôrik v Bratislave sa v piatok koná v poradí už tretie pokračovanie rokovaní o zachovaní štvorkoalície. Doterajšie rokovania posun nepriniesli.

Buď sa dohodneme a budeme pokračovať v plnom obsadení, alebo SaS z koalície odíde a budeme v oslabení. Aj v oslabení sa dajú dať góly, aj v oslabení sa dá uhrať výsledok,“ vyjadrila poslednú nádej vo štvrtok líderka strany Za ľudí Veronika Remišová. Deklarovala, že predstavitelia jej strany budú aj v piatok presviedčať liberálov, aby zotrvali v koalíci. Pripustila však, že scenár, že SaS vládu opustí, je najpravdepodob­nejšia.

výmeny vo vláde - ministri

Kto by mohol nahradiť ministrov za SaS?

Ak sa štvorkoalícia zúži na tri vládnuce strany, tak rezorty, ktoré opustia ministri z SaS, sa zrejme rozdelia podľa kľúča 2 : 1 : 1. V takom prípade by dve ministerstvá pripadli OĽaNO a po jednom hnutiu Sme rodina a strane Za ľudí.

OĽaNO by určite chcelo ministerstvo hospodárstva, ktoré ešte stále riadi Richard Sulík. Po Sulíkovi by sa mal stať ministrom ekonóm a člen OĽaNO Peter Kremský, ktorý je predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet.

V prípade ministerstva školstva, na čele ktorého doteraz stojí Branislav Gröhling, sa začalo diskutovať o dvoch možných kandidátoch. Prvým je poslanec OĽaNO Richard Vašečka, druhou je členka NR SR Viera Leščáková (Za ľudí). Pred vstupom do politiky bola riaditeľka základnej školy v Prešove. Aj Vašečka má skúsenosti v školstve. Dlhé roky totiž vyučoval katolícke náboženstvo na gymnáziu v Žiline. Svoj záujem o školstvo ako politik potvrdil tým, že je predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako prípadný kandidát však naráža na odpor väčšieho počtu koaličných politikov, lebo im prekáža, že niektoré jeho názory sú podľa nich „ako zo stredoveku“. Je považovaný za prísneho katolíckeho dogmatika.

Namiesto Márie Kolíkovej na čele ministerstva spravodlivosti prichádzajú do úvahy dvaja potenciálni kandidáti. Obaja sú vysokoškolským vzdelaním právnici. Milan Vetrák (OĽaNO) je predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR. V predvolebnej kampani poukazoval vo svojom životopise na to, že pôsobil v zahraničí v špičkových právnych agentúrach viacerých európskych inštitúcií. Druhým je Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorý je tiež zaradený do parlamentného ústavnoprávneho výboru. Na základe kľúča 2 : 1 : 1, keby sa prípadne ministerkou stala Leščáková, ktorá je obľúbenkyňa Remišovej, by však Šeliga určite vyšiel naprázdno.

Čo sa týka personálnych záujmov Sme rodina, denníku Pravda sa zatiaľ nepodarilo získať informácie o tom, o aké ministerstvo toto hnutie prípadne prejavilo prvoradý záujem.

výmeny vo vláde - noví ministri

Heger pokračuje s tajnosťami

Prezidentka Zuzana Čaputová očakáva, že najneskôr v piatok lídri koalície oznámia, ako budú pokračovať. Zdôraznila potrebu stabilnej vlády. V súvislosti s avizovanými demisiami ministrov SaS uviedla, že preferuje súčasné vymenovanie nových šéfov rezortov, nie dočasné poverenia.

Hlava štátu čakáva, že po piatkovom stretnutí bude známa ďalšia podoba vlády. „Následne by som sa mala ujať svojich ústavných právomocí, ktoré súvisia s prípadným podaním demisie, ak sa nenájde iné riešenie, a v rámci toho sa vyjadrím k celej situácii,“ uviedla.

Zdôraznila, že uprednostňuje rovno vymenovanie nových ministrov, nie dočasné poverovanie. „Aj o tom budem hovoriť s predsedom vlády,“ poznamenala.

Meno ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) sa najviac objavuje v prípade náhradníka za nominanta strany SaS, ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.

Pre Naďa je podľa jeho slov dôležité, aby bola garantovaná správna zahraničnopolitická línia Slovenska. Z tohto dôvodu by ho mrzelo, ak by z čela ministerstva zahraničia odišiel nominant SaS Ivan Korčok, ktorého považuje za výborného ministra. Pre denník Pravda priznal, že v prípade, ak by minister Korčok podal demisiu a nenašla by sa zaňho vhodná náhrada, tak by si Naď sadol aj na stoličku ministra zahraničných vecí.

výmeny vo vláde - štátni tajomníci

Naď z pozície člena predsedníctva OĽaNO nechcel komentovať, aké mená hnutie ponúka na ministerské posty, ktoré zostanú po SaS. „Pripravujeme sa na alternatívu B,“ povedal s tým, že si stále želajú, aby SaS zostala vo vláde.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) sa k svojim náhradníkom vyjadruje tiež vyhýbavo. V kuloároch sa síce ozývajú mená poslanca Juraja Šeligu (Za ľudí) či predsedu ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka (OĽaNO), Kolíková si však myslí, že ani jeden zo spomínaných by podľa nej nebol adekvátnym následníkom.

„Nikto so mnou nekomunikoval o žiadnych náhradách. Na ministerstve spravodlivosti sme horúčkovito pracovali na tom, aby sme s reformou (súdnictva, pozn. red.) urobili, čo sa dá,“ ozrejmila Kolíková. Tvrdí, že robí všetko preto, aby minister, ktorý po nej príde, bol zorientovaný. To sa však podľa nej nedá povedať o nikom. „Pred daným ministrom budú rozhodnutia, ktoré bude potrebné prijať v krátkom čase. Osobitne pre krajské súdy, kde sú potrebné rozhodnutia, ktoré súvisia s tým, ako budú fungovať vzhľadom na priestory,“ podotkla Kolíková.

Sulík na vláde stratí a v parlamente získa

Po parlamentných voľbách na jar 2020 prišla SaS do Národnej rady s 13 poslancami. Sulík neskôr ďalších šesť miest získal, keď sa rozpadávala strana Veroniky Remišovej. To by však nemusel byť posledný politický lup od strany Za ľudí. Keď sa v septembri do parlamentu vráti ministerka Kolíková, vystrieda svoju náhradníčku Alexandru Pivkovú, ktorá ešte stále pôsobí v strane Za ľudí.

SaS tak napokon bude mať až 21 poslancov, kým Remišovú už budú v parlamente zastupovať iba traja. Klub liberálov sa však demisiou ministrov výrazne obmení. Sulík z pléna vytlačí poslanca Miroslava Žiaka a Branislav Gröhling zbaví mandátu Milana Laurenčíka.

Okrem toho sa do Národnej rady vrátia aj tí saskári, ktorí pôsobia na pozíciách štátnych tajomníkov, a to Karol Galek, Ján Oravec, Martin Klus a Ondrej Dostál. Tým vypadnú poslanci Radovan Sloboda, Radovan Kazda, Roman Foltin a Ján Kanuščák.

„Na ministerstve zotrvám zhruba mesiac, aby som odovzdal agendu, následne skončím,“ spresnil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Galek. Podobne svoj osud vidí aj štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti Dostál. „Štátny tajomník nemôže skončiť sám od seba, musí o to požiadať vládu a tá s jeho rozhodnutím môže, ale nemusí súhlasiť,“ priblížil Dostál. Podotkol však, že na ministerstve po odchode SaS z vlády skončí aj on. Nemá preňho zmysel pracovať v rezorte, ak bude Igor Matovič aj naďalej súčasťou vlády.