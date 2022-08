Opozícia sa stratila. Medzi Matovičom a Ficom

Opozičná strana Smer v Prezidentskom paláci opäť odovzdala hlave štátu petičné hárky s podpismi občanov, ktorí žiadajú referendum o demisii vlády a skrátení funkčného obdobia súčasného parlamentu. Takúto požiadavku od polovice júna, keď sa začalo so zberom podpisov, podporilo podľa predstaviteľov Smeru 406 039 občanov.

So zberom pomáhali aj mimoparlamentné SNS a Republika, ktorej poslanci boli do parlamentu zvolení za extrémistickú ĽS NS Mariana Kotlebu. Fico dokonca ešte 18. augusta zverejnil video s lídrom krajne pravicovej Republiky a europoslancom Milanom Uhríkom, na ktorom si podávajú ruky.

Video sprevádzal text uvádzajúci, že opozičné strany v tom majú jasno. „Jediný spôsob, ako demokraticky zosadiť túto vládu, je cez úspešné referendum!“ zdôraznil Fico na sociálnej sieti.

Hnutiu Republika sa spojenectvom s Ficom konečne darí napĺňať jeho víziu, pre ktorú vlastne na prelome rokov 2020 a 2021 vzniklo. Aj Uhrík, aj známy poslanec Milan Mazurek vysvetľovali, že nechcú byť navždy izolovaní v opozícii, a preto jedinou cestou k zmene je dostať sa do vlády.

Kým s Kotlebom predstavitelia strán v Národnej rade vždy rokovať odmietali, „okrášlenej“ Republike sa vďaka Ficovi začínajú otvárať dvere do budúcich vládnych kabinetov.

Do zberu podpisov a propagácie referenda sa však väčšina ďalších demokratických strán nezapojila. Okrem KDH sa na tom odmietla zúčastniť aj Dobrá voľba a Progresívne Slovensko, ktoré vidí iné riešenie súčasnej vládnej krízy. Premiéra Eduarda Hegera PS vyzvalo na odvolanie Matoviča z postu ministra financií.

Hlas nechce byť Smer

Strana Hlas síce vyšla zo Smeru, ale Peter Pellegrini sa v posledných mesiacoch stále viac snaží témami a komunikáciou odlíšiť od svojho bývalého šéfa Roberta Fica. Oveľa zriedkavejšie spomína tému trestných stíhaní bývalých prominentov bývalej vlády a dištancuje sa aj od kritického postoja Smeru k Ukrajine.

„Ukrajinský prezident Zelenskyj je pre mňa výraznou inšpiráciou pre politikov, ako by sa mal líder a štátnik v čase ohrozenia svojho národa zachovať,“ poznamenal prekvapujúco Pellegrini prednedávnom.

Hlas sa snaží pôsobiť ako tvrdá, ale aj konštruktívna a pracovitá opozícia. Na čo ho predurčujú aj prieskumy verejnej mienky, v ktorých Hlas už od vzniku neustále vedie. V súčasnosti mu namerali 19,2 percenta.

Hlas aj v uplynulých dňoch vyzýval vládu na riešenie existenčných problémov ľudí. Volá po kompenzáciách rastúcich cien plynu a elektriny pre občanov aj podniky, ktoré sú v ostatných európskych krajinách už zavedené.

„Žiadam premiéra Hegera, nech sa zobudí, začne pracovať. Amaterizmus, chaos, nepripravenosť nás doviedli do tohto marazmu a dnes má konkrétne sociálne obete, pre ktoré nebola vláda nič ochotná urobiť,“ zdôraznil Pellegrini na stredajšej tlačovej besede.

Napriek tomu, že aj členská základňa Hlasu pomáhala pri zbere podpisov na vyhlásenie referenda o demisii vlády a za zmenu ústavy, ktorá by umožnila parlamentu skrátiť si volebné obdobie, zdá sa, že na úspech referenda predstavitelia Hlasu veľmi neveria.

Pellegrini chce radšej prijať novelu Ústavy SR, ktorá umožní Národnej rade rozhodnúť o skrátení svojho volebného obdobia, a následne chce rokovať o podpore takéhoto rozhodnutia.

Predseda parlamentu Boris Kollár dokonca avizoval, že predloží takto navrhovanú novelu ústavy. Pellegrini ho preto vyzval, aby splnil svoj sľub a do Národnej rady predložil návrh na zmenu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia parlamentu.

„Keď vidíme, aké je to komplikované s referendom aj s Ústavným súdom, optimálnym riešením je pre nás urobiť zásadný krok v Národnej rade. Poďme 90 hlasmi prijať novelu Ústavy SR, ktorá nielen tejto, ale všetkým vládam umožní rozhodnúť, že si chcú skrátiť svoje volebné obdobie, a následne poďme rokovať, či sa nájde podpora, aby sa také rozhodnutie prijalo. Bude to rýchle, čisté a predčasné voľby by mohli byť v krátkom termíne. Čím dlhšie bude táto agónia pokračovať, tým väčšie škody to napácha,“ vyhlásil Pellegrini.

V piatok popoludní napokon Kollár svoj sľub naplnil. Novela by mala byť účinná od 1. januára 2023. Poslanci navrhujú prechodné ustanovenia, na základe ktorých by sa nová právna úprava vzťahovala aj na práve prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady. „Referendom alebo ústavným zákonom bude možné skrátiť aj VIII. volebné obdobie,“ uviedli poslanci Sme rodina.