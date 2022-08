Ukrajinský protiútok je za dverami. Môže viesť k pádu Putina?

Vojna na Ukrajine je v štádiu bodu zlomu, keď postupne získava prevahu náš východný sused, konštatuje vojenský analytik Lukáš Visingr. Podľa neho je evidentné, že sa Ukrajinci pripravujú na protiofenzívu, ktorá príde pravdepodobne do niekoľkých týždňov a bude na juhu krajiny, keďže ten je pre ňu vojensky, ekonomicky aj politicky strategický. Vojenské neúspechy, ktoré by sa už tak ľahko nedali poprieť a ignorovať, by podľa analytika výrazne naštrbili silnú pozíciu režimu Vladimíra Putina, ktorá sa dosiaľ zdala neotrasiteľnou. Odborník však neočakáva prevrat vedený „ulicou“, skôr palácový puč mocnými mužmi v Putinovom okolí.