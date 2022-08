Poslanci koalície navrhujú schváliť Deň obetí pandémie COVID-19

Na Slovensku by mohli pribudnúť dva nové pamätné dni. Poslanci Národnej rady (NR) SR za OĽANO navrhujú, aby sa 6. marec stal Dňom obetí pandémie COVID-19. Zároveň by sa 22. september mohol stať Dňom boja proti nenávistným prejavom na deťoch. Navrhuje to skupina koaličných poslancov.