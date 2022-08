Poslanci OĽaNO chcú zavrieť v nedeľu obchody. Boli by len štyri výnimky

OĽaNO sa odvoláva aj na 'medializovaný' prieskum, že keď zostali počas pandémie obchody v nedeľu zavreté, väčšine ľudí by neprekážalo, aby to tak pokračovalo.

Poslanci Národnej rady SR za hnutie OĽaNO predložili do parlamentu návrh novely Zákonníka práce, ktorým by sa od začiatku budúceho roka počas nedieľ zakázal maloobchodný predaj. Výnimkou by boli len štyri nedele v roku. Obchody by zostali otvorené poslednú nedeľu pred začiatkom školského roka a tri adventné nedele pred Vianocami. Týmito výnimkami chcú umožniť obchodníkom zvýšenie tržieb a zásobenie obyvateľstva pred začiatkom školského roku a pred Vianocami.

Podľa údajov z Eurostatu boli slovenskí zamestnanci podľa poslancov za hnutie OĽaNO najčastejšie pracujúcimi zamestnancami počas nedele zo všetkých krajín EÚ. Podľa údajov za rok 2014 pravidelne v nedeľu pracovalo 21 % z nich, čiže každý piaty Slovák. „Zámerom predkladaného návrhu zákona je zmierniť túto diskrepanciu medzi citovaným ustanovením zákona a praxou, a to prostredníctvom regulácie podmienok maloobchodného predaja počas nedele," uviedli.

Práca počas nedele podľa poslancov spôsobuje najmä u žien, ktoré tvoria 80 % zamestnancov v maloobchode, nemožnosť tráviť voľný deň s rodinou. „Navrhovaná zmena zavádza oproti súčasnému stavu približne 44 dní v roku, kedy zamestnanci nemusia vykonávať pracovnú činnosť a má tak ambíciu pomôcť manželstvám, rodinám a deťom," tvrdia. Upozorňujú na to, že počas pandémie COVID-19 zostali maloobchody v nedeľu zatvorené.

„Drvivá väčšina slovenských spotrebiteľov sa vtedy podľa medializovaného prieskumu vyjadrila, že maloobchodné predajne potravín môžu ostať zatvorené v nedeľu aj do budúcna," uviedli poslanci za hnutie OĽaNO. Zástancom obmedzenia nedeľného predaja sú podľa nich aj mnohí obchodníci, zamestnávatelia a podnikatelia.