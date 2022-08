Náhradníci z parlamentu neodídu naprázdno. Načo majú nárok odchádzajúci poslanci?

Národnú radu tak bude musieť opustiť napríklad aj jej podpredseda Milan Laurenčík (SaS), či Miroslav Žiak (SaS). Druhý menovaný sa preslávil hádkami s demonštrantami proti covidovým opatreniam, či vyvesením ukrajinskej vlajky pred rečníckym pultom so straníckou kolegyňou Janou Bittó Cigánikovou (SaS).

Parlamentné zmeny

Po voľbách prišla mala SaS v Národnej rade 13 poslancov. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) neskôr ďalších šesť získal, keď sa rozpadávala strana Veroniky Remišovej (Za ľudí). To by však nemusel byť posledný politický liberálov lup od Za ľudí. Keď sa v septembri do parlamentu vráti ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS), tak vystrieda svoju náhradníčku Alexandru Pivkovú (Za ľudí). Sulíkovci tak napokon budú mať až 21 poslancov, kým Remišovú už budú v parlamente zastupovať iba traja.

výmeny vo vláde - ministri

Okrem toho sa do Národnej rady vrátia aj tí saskári, ktorí pôsobia na pozíciách štátnych tajomníkov, a to Karol Galek, Ján Oravec, Martin Klus a Ondrej Dostál. Tým vypadnú poslanci , Radovan Sloboda, Roman Foltin a Ján Kanuščák. „Na ministerstve zotrvám zhruba mesiac, aby som odovzdal agendu, následne skončím,“ spresnil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Gálek. Podobne svoj osud vidí aj štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti Dostál. „Štátny tajomník nemôže skončiť sám od seba, musí o to požiadať vládu a tá s jeho rozhodnutím môže ale nemusí súhlasiť,“ priblížil Dostál. Podotkol však, že na ministerstve po odchode SaS z vlády skončí aj on. Nemá pre neho zmysel pracovať na rezorte ak bude Igor Matovič aj naďalej súčasťou vlády.

výmeny vo vláde - štátni tajomníci

Trojnásobok priemernej mzdy plus príplatky

Odchádzajúci poslanci Národnej rady majú po zániku svojho mandátu ešte nárok na vyplácanie platu. Jeho výška závisí od toho, ako dlho v parlamente pôsobili, dostať môžu dvojmesačný alebo trojmesačný plat.

Dva mesačné platy dostane po zániku mandátu ten zákonodarca, ktorý funkciu zastával aspoň päť mesiacov až päť rokov. Plat poslanca v roku 2022 je určený vo výške 3 270 eur. Jeden plat predstavuje trojnásobok priemernej mzdy, no k tejto sume patria ešte paušálne náhrady, ich výška sa líši podľa toho, či je poslanec z Bratislavského kraja alebo z iného. Pokiaľ je z Bratislavského kraja, mesačne dostáva ešte 2180 eur, poslanec z iného kraja má paušálne náhrady vo výške 2 544 eur.

K platu sa pripočítavajú aj funkčné príplatky pre poslancov, ktorí sú vo vedení parlamentu alebo výborov. Tie ostali v rovnakej výške. Predseda parlamentu dostáva príplatok 497,91 eura, podpredsedovia Národnej rady Slovenskej republiky dostávajú 331,94 eura. Šéfovia parlamentných výborov majú príplatok 165,97 eura a podpredsedovia výborov 82,99 eura. Tri platy patria po zániku mandátu poslancovi, ktorý bol vo funkcii viac ako päť rokov. Vyplýva to zo zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.

Tlačové oddelenie Národnej rady však ani za štyri dni nedokázalo zodpovedať, či majú poslanci nárok na firemný počítač či služobný telefón.

Jedno je však isté, karta na vstup do parlamentu prestáva fungovať dňom zaniknutia mandátu. Presvedčil sa o tom na vlastnej koži predseda ĽS NS Marian Kotleba, právoplatne odsúdený za extrémistický trestný čin.

Najvyšší súd 5. apríla právoplatne uznal Kotlebu za vinného v kauze odovzdávania šekov s nacistickou symbolikou. Súd mu uložil trest šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov. Mandát poslanca podľa Ústavy SR zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin. Odsúdený Kotleba sa koncom apríla pokúsil dostať do priestorov parlamentu, jeho kartička však nefungovala. Spolustraníci mu pomohli dostať sa na vrátnicu, kde mu oznámili, že už nie je poslancom. Kotleba argumentoval, že nedostal rozhodnutie, ktorým by mu niekto zrušil poslanecký mandát.

Šialenci, vnúčatá a Lučenec

Klub liberálov sa ale demisiou ministrov výrazne obmení. Sulík z pléna vytlačí poslanca Miroslava Žiaka a Branislav Gröhling zbaví mandátu Milana Laurenčíka.

„Neteší ma, že sa situácia takto vyvíja, nie však z dôvodu môjho prípadného odchodu z Národnej rady, ale z toho, že opozícia si môže otvoriť koňak poprípade odbehnúť na salaš a preferencie im rastú,“ ozrejmil poslanec Žiak.

Hlavná výhoda poslanca je podľa neho v tom, že má neobmedzený prístup do parlamentu a môže verejne vystupovať v pléne počas rokovania parlamentu. Ďalšie bonusy sú vraj poslanecký asistenti a kancelária na hrade. Je však vďačný že mal možnosť „bojovať proti rôznym druhom škodcom a šialencom v spoločnosti“.

„Pri prípadnom odchode z pozície poslanca mi budú určite chýbať konfrontácie v pléne s hlúposťami, ktoré šíria niektorí poslanci,“ dodal Žiak.

„Ak OĽaNO a Igor Matovič uprednostní svoju funkciu pred záujmom Slovenska, naši štyria ministri podajú demisiu. Keďže som náhradník za ministra školstva, skončím v parlamente,“ zhodnotil svoju politickú budúcnosť podpredseda parlamentu Milan Laurenčík.

Tvrdí, že politika berie dosť času, ktorý by mohol venovať radšej siedmim vnúčatám, tak je to skvelá príležitosť presadiť zákony, ktoré zlepšujú život občanom.

„Úprimne povedané, budem sklamaný, nie pre to, že nebudem v parlamente, ale pre to, že ego a funkcia pre Igora Matoviča zvíťazili nad zodpovednosťou. Nezaoberal som sa tým, čo budem musieť riešiť po skončení mandátu, to mi potom povedia na organizačnom odbore,“ podotkol Laurenčík. Dodal, že s minulých období s tým má viacnásobnú skúsenosť.

„V prípade, že pani ministerka Kolíková podá demisiu, prajem jej v pozícií poslankyne Národnej rady veľa dobrých návrhov a nápadov, ako zlepšiť ľudom na Slovensku a v regiónoch život,“ vyhlásila Alexandra Pivkovej. Tvrdí, že bude naďalej pokračovať vo svojej práci primátorky mesta Lučenec.