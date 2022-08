Kremský pre Pravdu: Musíme zoštátniť elektrinu, inak si zavrieme priemysel a príde nezamestnanosť

Predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽaNO) o energetickej kríze.

Strana SaS dala ultimátum do 31. augusta, aby minister financií Igor Matovič (OĽaNO) odišiel z vlády. Ak jej nevyhovie, strana Richarda Sulíka opustí koalíciu. Práve Kremského meno sa skloňuje pri možných Sulíkových náhradníkoch na stoličke ministra hospodárstva.

Všetko nasvedčuje tomu, že minister hospodárstva Richard Sulík v stredu podá demisiu. Ako možný náhradník za Sulíka sa spomínate aj vy. Kto by podľa vás mal prevziať tento rezort?

O mojom mene zatiaľ nebudem špekulovať, nedostal som žiadnu ponuku. Preto sa tým ani nezaoberám. Verím, že svoj odchod Richard Sulík ešte zvažuje, lebo útek z boja by pre túto krajinu nebol dobrý. Ale ak by sa to naozaj stalo a nebude si vedieť pomôcť, tak rezort by mal padnúť do rúk odborníka na energetiku, priemysel, ekonomiku. Nemal by to byť politický nominant, ale odborník, ktorý dokáže prísť s riešeniami. Čaká nás veľmi ťažká zima, elektrina sa na burze dostala na tisíc eur za MWh – ak by takáto cena platila pre domácnosti, inštitúcie, školy, nemocnice pekárne či firmy na Slovensku, tak by to bolo likvidačné. Nasledovalo by zatváranie v priemysle a vysoká nezamestnanosť. Treba sa tomu venovať. Trh nič nevyrieši, pretože sa zrútil.

Ministri SaS výmena03

Ako by ste teda vy riešili nadchádzajúcu energetickú krízu? Richard Sulík by chcel predstaviť nejakú cestovnú mapu, mali ste možnosť ju vidieť?

Zatiaľ som ju nevidel, sám som na ňu zvedavý. V prípade elektriny by som zaviedol všeobecný hospodársky záujem – aby vláda zoštátnila všetku elektrinu vyrobenú na Slovensku. Následne aby ju cez distribútorov a obchodníkov predávala firmám, domácnostiam a verejným inštitúciám za znesiteľnú cenu. Toto opatrenie by sa dalo spraviť na určitý čas, aspoň na rok. Musíme sa oddeliť od medzinárodných búrz a exportovali by sme len to, čo doma nepotrebujeme.

Je to možné? Dá sa legálne zoštátniť elektrinu v rámci otvoreného trhu Európskej únie?

Zákon o energetike dovoľuje všeobecný hospodársky záujem. Minister hospodárstva ho môže navrhnúť, vláda ho musí schváliť. Možné to je.

Robí podľa vás premiér všetko pre zachovanie štvorkoalície? Podľa poslanca Juraja Šeligu podáva nadľudský výkon, aj vy to tak vnímate?

Myslím si, že Eduard Heger robí všetko preto, aby koalíciu udržal. Diskutuje s každým a vymýšľa riešenia. Počúvame o tom, že vláda či koalícia nefunguje – tak pokiaľ je to procesný problém, tak nájdime riešenie ako to bude fungovať. Ale strana SaS si dala zámienku odchod Igora Matoviča. Nejaké veci im neprešli, a druhú stranu Igor Matovič presadil veci, ktoré oni nechceli. A to je pre nich dôvod, aby vydierali, aby dávali ultimáta, aby sa hádzali o zem a utekali z vlády.

Ako vnímate stretnutie predsedu strany Smer Roberta Fica a ešte stále ministra hospodárstva Richarda Sulíka na ministerstve? Robert Fico po stretnutí priznal, že Sulík si celé stretnutie nahrával, aby vyhol domnienkam, že politikárčil.

Moja prvá otázka by bola, že kedy si ten mikrofón zapol – ale dobre, nešpekulujme. Ja by som sa určite s Robertom Ficom nestretol. Je to človek, ktorý počas svojej vlády spôsobil najväčšie deformácie v energetike a tie predražené energie, ktoré dnes platíme, sú do veľkej miery jeho dielom či dielom jeho ministrov. Napríklad minister hospodárstva Peter Žiga ani nemenoval zástupcu štátu na dostavbu Mochoviec. Ponechal tam prázdne miesto a diali sa tam šialené veci. Stavba sa šialene predražila, predĺžila sa dostavba. Ak by Mochovce fungovali, tak dnes by bola situácia s elektrinou na Slovensku oveľa ľahšia. S takýmto človekom sa stretnúť je podľa mňa nevhodné a Richard Sulík sa spája s ľuďmi, ktorí pre túto krajinu spravili veľmi veľa zlého. Celý problém je však v inom. Nedokáže zniesť, že v politike mu nevyjde všetko, čo by chcel.