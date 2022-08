Analytik Abrahám: Korčok má morálnu povinnosť zostať

Vonkajšie ohrozenie by malo koalíciu spojiť. Vidíme však, že zdroj tejto krízy akoby vznikol vo vákuu, bez toho, aby koalícia sledovala situáciu na Ukrajine alebo v hospodárstve. Dvaja lídri strán nie sú schopní spolu vyjsť a do svojho osobného konfliktu zaťahujú svoje strany, koalíciu a vlastne celú spoločnosť, hodnotí analytik a rektor BISLA Samuel Abrahám.

Šéf diplomacie Ivan Korčok by však podľa neho nemusel odchádzať spolu s SaS. Má voči spoločnosti morálnu povinnosť ozvať sa a za istých podmienok pokračovať na ministerstve. Aspoň časť tejto hlúpej a nezmyselnej krízy by to vyriešilo.

Vypočujte si rozhovor s analytikom a rektorom BISLA Samuelom Abrahámom:

Koalícia je v ďalšej veľkej kríze. Čakali ste, že príde tak skoro po vlaňajšej rekonštrukcii vlá­dy?

Po vlaňajšej kríze som povedal, že nový premiér Eduard Heger sa svojmu straníckemu šéfovi buď vzprieči, alebo mu bude totálne poplatný. Na moje milé prekvapenie, Heger nielenže nenašiel nejaký kompromis, nestalo sa ani jedno, ani druhé. Premiér si nejakým spôsobom funkciu v pokojných vodách ustrážil a zvládal ju relatívne dobre. Karty sa ukážu opäť teraz, keď nastala iná situácia. Uvidíme, akým spôsobom sa Heger zhostí tejto pozície. Zdá sa ale, že nemá ani vôľu, ani záujem vzpriečiť sa svojmu straníckemu šéfovi. Nie som si ani istý, či by to bola najlepšia vec pre spoločnosť. V každom prípade premiér by mal mať pocit zodpovednosti a svojím spôsobom sa roly Hegera a Matoviča obrátili. Heger by mal nejakým spôsobom udať tomuto konfliktu nejaký tón. Zdá sa však, že toho nie je schopný.

Prišla by takáto kríza, aj keby neprišla vojna na Ukrajine a s ňou súvisiaci rast cien?

Naopak, takéto vonkajšie ohrozenie by malo koalíciu spojiť. Vidíme však, že zdroj tejto krízy akoby sa vznikol vo vákuu, bez toho, aby koalícia sledovala situáciu na Ukrajine alebo v hospodárstve. Dvaja lídri strán nie sú schopní spolu vyjsť a do svojho osobného konfliktu zaťahujú svoje strany, koalíciu a vlastne celú spoločnosť. To je hrozná známka pre politikov, ktorí by mali byť schopní odosobniť sa.

Ako sme k tomu dospeli?

Problematický sa mi zdá emočný náboj, ktorý do politiky prinášajú sociálne médiá. To, čo by si predtým vedeli politici osobne vysvetliť, sa prepiera cez sociálne médiá v celej spoločnosti. Oni sa potom stávajú rukojemníkmi svojich vyjadrení. Tieto príspevky na sociálnych sieťach, ktoré mali ostať neverejné, potom len vyhrocujú politiku, z ktorej sa takto stáva osobný súboj. Toto si neuvedomujú mnohí politici po celom svete, ale vidíme, že aj Slovensko to silno zasiahlo. Dostali sme sa do slepej uličky, z ktorej niet východu. Sulík si dal ultimatívnu požiadavku, kde nie je možný kompromis. Obaja sú rukojemníkmi svojich sociálnych médií a bublín, kde sa navzájom „hecujú“ a útočia jeden na druhého. Je to smutná a zbytočná situácia. Namiesto riešenia veľkých problémov musíme sledovať zbytočný a pre spoločnosť veľmi škodlivý konflikt.

Viacerí z OĽaNO vrátane Matoviča už vyzvali na zotrvanie aspoň ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS). Sulík ale trvá na tom, že demisiu podajú všetci ministri zo SaS. Nie je to od Sulíka zbytočne tvrdohlavé?

Nielen tvrdohlavé, ale rovnako ako celé ultimátum, je to aj nekorektné. Sulík to predsa už zažil, keď potopil vládu Ivety Radičovej a nechal osem rokov vládnuť Roberta Fica. On veľmi jasne vie, čo robí, a videl už v minulosti dôsledky svojho rozhodnutia. Keď teraz žiada, aby odišiel aj nestraník Korčok, je to od Sulíka nezmysel. Pán Korčok je nezávislý, má voči spoločnosti morálnu povinnosť ozvať sa a za istých podmienok pokračovať na ministerstve. Aspoň časť tejto hlúpej a nezmyselnej krízy by to vyriešilo.

Niektorí si myslia, že Matovič sa ešte v hodine dvanástej podujme prijať za Slovensko obetu. Je to pravdepodobné alebo ako sa podľa vás táto kríza skončí?

Neviem. Nevidím im do hlavy a ani by som nechcel. Neveštím z kávy ani z kariet, tak neviem, ako sa Matovič rozhodne. Jedno je ale jasné, všetko záleží len na osobných rozhodnutiach Sulíka a Matoviča. Nemá to nič spoločné so zodpovednosťou za spoločnosť ani s politikou. Premiér Heger relatívne dobre vykonáva svoju funkciu, no napriek tomu sa to zúži na to, čo práve napadne Matovičovi. Respektíve, čo napadlo Sulíkovi, ktorý pred dvoma mesiacmi povedal, že buď Matovič, alebo oni (SaS) odídu – a po nás potopa.

