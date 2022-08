Záborská: Zákon o pomoci tehotným ženám kvôli SaS zatiaľ nepredložím

SaS predstavila takzvaný inštitút partnerského spolužitia. "V skutočnosti je to len inak povedané registrované partnerstvo. Bude to znamenať adopcie detí, umelé oplodnenie a podobne. S tým my v Kresťanskej únii nesúhlasíme," hovorí Anna Záborská.

Bývalá dlhoročná europoslankyňa za KDH, v súčasnosti predsedníčka Kresťanskej únie (KÚ) a členka a poslaneckého klubu OĽaNO, komentuje očakávania v súvislosti s koaličnou krízou, hovorí aj o straníckych plánoch a predstavuje návrhy zákonov, ktoré sa do mocensky preskupeného parlamentu chystá predložiť.

Ako hodnotíte aktuálnu politickú situáciu. Koalícia sa rozpadla. Nehazardujete so Slovenskom, ak ľudí predstavitelia tejto vládnej koalície pred dvoma rokmi presvedčili o nevyhnutnosti politickej zmeny?

Teraz budem hovoriť ako predsedníčka Kresťanskej únie. Situácia je naozaj zložitá. Rozpad koalície prichádza v obzvlášť ťažkej dobe pre Slovensko, Európu ale aj celý svet. O to viac je to aktuálne o zodpovednosti alebo nezodpovednosti koaličných partnerov. Nemožno preto len tak povedať, že s tým alebo iným vládnuť nechcem. V politike ide o vládnutie a hľadanie riešení. Na začiatku bola vytvorená štvorkoalícia, ktorá bola dosť rôznorodá. Ak si nieto myslel, že to bude jednoduché, bol naivný. V politike som už dlho, zažila som už rôzne koalície a preto som čoraz viac presvedčená, že politika, najmä v koalícii, nie je o budovaní svojho mena a svojej strany. Ale je to o dobre pre ľudí v rámci možností, ktoré máme.

V čom vidíte pôvod tejto koaličnej krízy? Považujete to aj vy len za osobný spor medzi ministrom financií a lídrom OĽaNO Igorom Matovičom a predsedom SaS a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom?

Vidím to v tom, že títo ľudia postavili vyššie vlastnú osobu než dobro krajiny. Každý hovorí o tom, čo „moja“ politická strana sľúbila voličom. V koalícii by ale nemalo ísť o jednotlivé strany, ale o konsenzus medzi jednotlivými prioritami politických strán. Počíta sa výsledok a ten nie je dobrý. Pred plenárnym zasadnutím parlamentu by som očakávala, že sa prejde každý koaličný návrh a posúdi sa, či má šancu získať väčšinu alebo nie. Ten, čo nemá väčšinu by sa mal rovno stiahnuť. Netreba túto situáciu ešte väčšmi vyhrocovať. Ak nebudeme hľadať konsenzus, bude to už len otázka vlastného ega. Najhoršie, čo by sa mohlo stať, je paralýza parlamentu. Rada by som verila v zodpovednosť poslancov, že ochromenie parlamentu nedopustia.

Čítajte viac Skončil sa "festival strateného času". SaS sa stáva opozičnou stranou

Ak ani za dlhé týždne neboli lídri koaličných strán schopní nájsť dohodu, nepovažujete to aj za zlyhanie premiéra Eduarda Hegera?

Pri vyjednávaní treba dobrú vôľu na oboch stranách. Premiér Heger sa snažil a stále sa snaží. Koniec vyjednávaniam stále nie je. Ešte sa môže vyjednávať aj ďalšie dva týždne. Premiér nemôže koaličným partnerom nanútiť, čo si myslí on. Ťažko preto hodnotiť, či zlyhal alebo nie. Myslím si, že sa maximálne snažil, aby prišlo k dohode.

Mal by Matovič vypočuť požiadavku SaS a odísť z vládneho kabinetu? Viete si predstaviť, že by to Matovič urobil?

Kým prezidentka neprijme demisiu ministrov, vyjednávania môžu ďalej prebiehať. V mene dobra tohto štátu a zachovania vlády už predseda Matovič raz odstúpil. Od samého začiatku vládnutia, osoba Matoviča niektorých ľudí vyrušuje. Jeho názory na korupciu a celkovo kritika fungovania štátu sú stále rovnaké, som presvedčená, že niektorým ľuďom to nehrá do karát. Nemyslím si, že by mal práve Matovič už druhý krát priniesť takúto obetu.

Foto: Archív Anny Záborskej záborská anna Anna Záborská.

Ako očakávate, že tento konflikt skončí?

Prezidentka sa vyjadrila, že demisiu členov vlády bude môcť prijať najskôr 8. septembra. Dovtedy je stále čas na vyjednávanie.

Ako plánujete v OĽaNO ale aj v Kresťanskej únii zužitkovať odchod liberálnej SaS z koalície? Bude parlament po preskupení síl a s menšinovou podporou vlády konzervatívnejší?

Keď som hovorila, že politika je o pomoci ľuďom, môžem uviesť aj príklad. Od podania zákona o pomoci tehotným ženám už uplynulo šesť mesiacov. Rozhodli sme sa ale tento návrh na septembrovú schôdze parlamentu nepredložiť. Hoci ide o pomoc tehotným ženám a nie o žiadne obmedzovanie interrupcií, vieme, že strana SaS s tým má problém a tak sme si povedali, že ide o spoločné dobro a je dôležitejšie pripraviť krajinu na riešenie energetickej a cenovej krízy. Žiaľ, zdá sa mi, že sme v takomto zodpovednom prístupe dosť ojedinelý.

Čítajte aj Matovičovi neprekazí dovolenku v Španielsku ani ultimátum Sulíkovej SaS. Nebude „tancovať ako ujo píska“

Zlepší sa v parlamente pôdu pre konzervatívne témy? Aké ďalšie legislatívne iniciatívy pripravujete?

V septembri sme sa na schôdzu rozhodli predložiť dva návrhy – novelu zákonníka práce, ktorá sa týka voľnej nedele, a uznesenie o rešpektovaní práva na náboženskú slobodu a presvedčenie. Napríklad zákon o voľnej nedeli považujeme za zákon s výrazne prosociálnym rozmerom. Takáto právna úprava je podporovaná socialistami a odborármi v celej Európe. Preto si myslím, že drvivá väčšina parlamentu vrátane opozície to podporí. Som aj spoluzakladateľkou Aliancie EÚ za voľnú nedeľu a aj tu boli lídrami tejto aliancie skôr socialisti než konzervatívci. Druhý návrh – deklarácia Národnej rady upriamuje pozornosť na celosvetovo rastúce prenasledovanie pre vieru alebo presvedčenie. Aj parlament aj vláda by tomu mali venovať patričnú pozornosť. V tejto deklarácii žiadame, aby sa prenasledovanie pre vieru alebo presvedčenie dostalo do záverov Európskej rady a malo prioritu aj v diplomatických službách EÚ. Viaceré krajiny už takéto uznesenia a deklarácie prijali a bola by som rada, aby tak urobilo aj Slovensko.

Čítajte aj Záborskej chýbal opäť jeden hlas. Interrupcie sa sprísňovať nebudú

Veríte, že v parlamente nájde táto dvojice návrhov dostatočnú podporu?

Táto deklarácia bola už prejednaná aj na rokovaní koaličnej rady, avšak bez SaS, a bola podporená troma koaličnými stranami. Aj preto si myslím, že by sme mohli mať v parlamente dosť hlasov. Mám skúsenosti z tých dvoch podaní zákona o pomoci tehotným ženám, že sme vyjednávali až do samého konca. Aj teraz sme veľmi starostlivo o tejto dvojici zákonov diskutovali s partnermi a veríme, že oba môžu byť v Národnej rade schválené.

Kedy chcete predložiť ďalší návrh súvisiaci s tehotnými ženami a interrupciami?

Určite chceme, aby sa najskôr stabilizovala situácia v parlamente. Som veľmi rada, že ste použili správny názov návrhu – o pomoci tehotným ženám. V otázke ste spomenuli aj interrupcie – náš návrh nehovorí o obmedzovaní prístupu k umelým potratom, hovorí o pomoci pre ženy. Mrzí ma, že sa pri predchádzajúcich podaniach z toho stala akási mediálna hystéria, ktorá hovorila iba o potratoch a nie o pravom obsahu zákona. Myslím si, že celý ten mediálny pohon na náš zákon vychádzal z jeho neznalosti. Predkladám zákon o pomoci tehotným ženám, lebo to ženy potrebujú. To, že návrh dvakrát tesne o hlas neprešiel neznamená, že už tehotné ženy pomoc nepotrebujú. Predložím ho čo najskôr, hneď ako sa situácia v parlamente vyjasní.

Aká bude jeho podoba v porovnaní s predchádzajúcimi návrhmi?

Plánujeme ešte nejaké zmeny – chcem rozšíriť niektorú zo sociálnej pomoci. Chceme, aby mal tento návrh čo najväčšiu šancu prejsť. Nerada by som tieto zmeny nateraz verejne špecifikovala.

SaS prišla s návrhom na právnu úpravu spolužitia partnerov rovnakého pohlavia. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) predstavila takzvaný inštitút partnerského spolužitia, ktorý im umožní napríklad bezpodielové vlastníctvo, prístup k zdravotnej dokumentácii, či dedenie po partnerovi. Viete si predstaviť, že by ste takýto zákon v OĽaNO ale aj vy osobne podporili?

Je to len inak povedané registrované partnerstvo. Aj keď to SaS volá inak, v skutočnosti je to to isté. Vo svojom návrhu hovoria o niektorých oprávneniach, ale poznajúc európsku legislatívu a judikatúru, zavedenie registrovaných partnerstiev bude znamenať rovnaké práva pre registrovaných partnerov ako majú manželstvá. To znamená adopcie detí, umelé oplodnenie a podobne. S tým my v Kresťanskej únii nesúhlasíme a preto tento návrh SaS nepodporíme.

Čítajte rozhovor Záborská: Aj Matovič je za zmenu potratového zákona

Vraj chystáte predložiť zákon o zákaze dúhových či ideologických vlajkách na štátnych budovách, podobný tomu od Györgyho Gyimesiho, ktorého aj samotný premiér Eduard Heger vyzval, aby to nerobil? Predložíte takýto zákon a prečo ho podľa vás treba? Komu to má pomôcť?

Vyvesovanie niektorých vlajok národ rozdeľuje. V mnohých krajinách majú zákon, ktorý neupravuje, čo je zakázané vyvesovať, ale len špecifikuje, čo sa vyvesovať na štátne a verejné budovy môže. Podľa mňa by pomohlo, keby sa definovalo, ktoré vlajky môžu visieť na štátnych a verejných budovách. My takýto zákon máme, ale mal by sa doplniť. Nechcem teda nič zakazovať, len presne definovať, čo môže byť vyvesené. Španielsky ústavný súd rozhodol, že vlajky s ideologickým podtextom nemôžu byť vyvesené na štátnych a verejných budovách. Na začiatku prázdnin som bola v Londýne, ktorý bol síce ovešaný dúhovými vlajkami, ale neviseli na žiadnej štátnej alebo verejnej budove. Pre pokoj spoločnosti by bol takýto zákon dobrý. Teraz tento návrh podávať nejdem, ani neviem, kedy a či vôbec.

Prečo má OĽaNO problém so svojim vlastným ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, ktorý zdá sa u nich nemá veľký rešpekt…

Aj keď je pán minister nominantom OĽaNO, niekedy máme pocit, že sme postavení pred hotovú vec. Fungovanie zdravotníctva je veľmi zložitý problém a očakávala by som, že minister svoje návrhy s nami prediskutuje predtým, než ich definitívne položí na stôl. Tento problém teda vzniká preto, že sme často stavaní pred hotovú vec a tlačení do toho, aby sme za to parlamente hlasovali. Ministerstvo zdravotníctva má pripravené mnohé návrhy, ale aj ako dlhoročná lekárka mám pocit, že je málo návrhov venovaných každodennému fungovaniu zdravotníctva. Aj preto sú ľudia nespokojní, vrátane mňa.

Nahradí Branislava Gröhlinga zo SaS na stoličke ministra školstva Richard Vašečka z Kresťanskej únie? Bol by podľa vás dobrým ministrom školstva?

Ani jeden z kandidátov na štyri ministerstvá, ktoré sa majú uvoľniť, ešte nedostal ponuku a nebol zisťovaný ani záujem prijať takéto ponuky. Tak isto sa vyjadril napríklad aj Peter Kremský, ktorý sa zas spomínal ako možný minister hospodárstva. Pán Vašečka je predseda školského výboru a čestný človek, ktorý sa bude svoju prácu snažiť robiť čo najlepšie. Ak teraz koluje jeho meno ako možného kandidáta na ministra, je to česť aj pre Kresťanskú úniu.

Zostane KÚ aj naďalej v parlamente súčasťou OĽaNO? Dokedy? Do ďalších parlamentných volieb by ste chceli zopakovať spoločnú kandidátku, alebo si viete predstaviť aj inú koalíciu, či samostatnú kandidátku?

Už aj v najbližších regionálnych a komunálnych voľbách budeme postupovať rôzne. Ideme aj sami, aj v koalíciách alebo podporujeme nezávislých kandidátov. Tie koalície sú rôznorodé, ale snažili sme sa ísť do koalícií s nám blízkymi stranami – KDH či OĽaNO. Moja vízia už od volieb 2020 bolo vytvoriť jednotnú platformu všetkých kresťanov pôsobiacich vo verejnom živote. Aby žiaden kresťanský hlas neprepadol, ako sa to stalo KDH. Parlamentné voľby sa blížia, či už tie v riadnom termíne alebo predčasné, a na jeseň po komunálnych voľbách plánujeme rokovať s partnermi. Zatiaľ nechcem hovoriť s ktorými ale OĽaNO k nim patrí. Aj keď pôsobíme v poslaneckom klubu OĽaNO, Kresťanská únia je aj naďalej samostatnou stranou. Urobím všetko preto, aby konzervatívno-kresťanské hlasy v ďalších voľbách neprepadli.

Čítajte aj Mimovládne organizácie spustili petíciu za odstúpenie Anny Záborskej z postu splnomocnenkyne

Prieskumy ich zatiaľ do parlamentu posúvajú aj vašu bývalú stranu KDH. Neoslovili vás osobne alebo aj ako KÚ niekto z KDH k návratu? Prijali by ste to?

Takáto ponuka naposledy prišla od bývalého predsedu KDH Alojza Hlinu. Kresťanská únia mala splynúť s KDH a zaniknúť. To bolo a je pre nás neprijateľné. Odvtedy žiadna ponuka z KDH neprišla. Ak hovorím o jednotnej platforme kresťanských a konzervatívnych strán, každý volič by sa mal byť v prvom rade schopný v nej nájsť a nájsť sa aj v jej názve. Verím, že spoluprácu volič ocení.

Ako hodnotíte svoje fungovanie v čele úradu splnomocnenca pre náboženské slobody?

Tento úrad funguje len pár mesiacov a snažíme sa zameriavať na zmapovanie situácie doma aj vo svete. Chcela by som upozorniť na spoluprácu s inými ministerstvami. Napríklad s ministerstvom vnútra spolupracujeme na tom, aby sme mladých ľudí viedli k poznaniu, čo je náboženská sloboda a presvedčenie, a ako ich rešpektovať a chrániť. S ministerstvom zahraničných vecí úrad splnomocnenca v októbri organizuje medzinárodnú konferenciu. Okrem krajín skupiny V4, ktorej budeme predsedať, sme pozvali aj Rakúsko, Chorvátsko a Slovinsko ako aj zástupcov tretieho sektora. Táto konferencia, kde by sme chceli hovoriť o téme nerešpektovania práva na vierovyznanie alebo presvedčenie, by sa mala konať 13. októbra.

Neplánujete teda vypočuť volanie kritikov, ktorí sa aj petíciou dovolávajú o váš odchod z tohto úradu?

Môj odchod z úradu je len niekoho zbožné prianie. Keď si človek prečíta text tej petície, zistí, že niektorí ľudia nerozumejú, čo znamená rešpektovanie práva na náboženské vierovyznanie alebo presvedčenie. Tento úrad preto bude musieť robiť ešte veľa osvety.