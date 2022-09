Začala sa slávnostná schôdza k 30. výročiu ústavy. Kollár: Zaslúžila by si viac rešpektu

Koná sa pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR. Slávnostné zasadnutie je v Sále Ústavy SR, v ktorej presne pred 30 rokmi vo večerných hodinách prijali poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady znenie ústavy. Po schôdzi bude nasledovať udeľovanie štátnych cien Jozefa Miloslava Hurbana.

Kollár: Zaslúžila by si viac úcty

Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) počas schôdze vyhlásil, že Ústava by si zaslúžila od nás všetkých viac úcty i rešpektu. Je potrebné jej text skúmať a nájsť kritické miesta, ktoré by bolo treba zhodnotiť, prípadne zmeniť. Dodal, že by sa z ústavy nemal stať neustále meniaci sa zákon, v ktorom sa ľudia nebudú vedieť orientovať.

„Žiadne ľudské dielo nie je dokonalé. Určite má svoje chybičky aj naša ústava. Ale nemôžeme nekonštatovať, že za tridsať rokov nedošlo k žiadnej kolízii vo verejnom živote, ktorá by bola zapríčinená zlou textáciou ústavy,“ povedal Kollár.

Hlasy, ktoré volajú po prijatí novej ústavy, nepokladá za oprávnené. „Určite je potrebné jej text podrobne skúmať, nájsť kritické miesta, ktoré by bolo treba zhodnotiť a prípadne zmeniť. Ale ústava ako celok by nemala byť posielaná do koša, len preto, že niekto si myslí, že je treba niečo nové,“ uviedol.

Ústava bola v niektorých prípadoch novelizovaná oprávnene, niekedy zbytočne, myslí si Kollár. „Nezávislý pozorovateľ niekedy môže dôjsť k presvedčeniu, že niektorí politici by chceli buď všetko dopodrobna popísať a ústavne ochrániť, alebo sa cez ústavu snažia naplniť svoje politické ciele,“ skonštatoval.

Ani jedna cesta podľa šéfa parlamentu nie je správna. „Ústava by mala popisovať len najvšeobecnejšie princípy, na ktorých je štát postavený,“ doplnil s tým, že by sa z nej nemal stať sústavne meniaci sa zákon, v ktorom sa ľudia nebudú vedieť orientovať.

Na slávnostnej schôdzi vystúpia s príhovormi prezidentka Zuzana Čaputová i premiér Eduard Heger. Medzi pozvanými sú aj bývalí predsedovia NR SR a ďalší hostia. Prítomný je aj predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan.

Cenu Jozefa Miloslava Hurbana dostanú šiesti laureáti, z toho dvaja in memoriam. Predseda NR SR udelí cenu exprezidentovi Rudolfovi Schusterovi, dramatikovi Viliamovi Klimáčkovi, rabínovi Itzchackovi Jehudovi Schapirovi, ako aj herečke Božidare Turzonovovej. Cenu Jozefa Miloslava Hurbana in memoriam udelí kardinálovi Jozefovi Tomkovi a právnikovi Karolovi Plankovi.