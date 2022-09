Fico a Čaputová si aj na Deň Ústavy vymieňajú odkazy. Heger kritizuje

Fico v prejave podčiarkol, že ústava zveruje štátnu moc do rúk občanov SR. „Dajte ľuďom to, čo im podľa Ústavy SR patrí. Dajte im to, čo ústava hovorí, že sa to nazýva štátnou mocou,“ vyhlásil. Pripomenul prezidentke povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov.

„Nepotrebujem takéto odkazy alebo povzbudenia Roberta Fica. Viem, ako mám konať. Tak ako doposiaľ, konám a budem konať v súlade s ústavou,“ reagovala prezidentka. Čo sa týka vládnej krízy, hlava štátu opakovane poukázala na politickú realitu. Tiež na svoje požiadavky, aby sa agónia pri riešení situácie skončila.

Heger: Fico sa bojí trestu

Premiér Eduard Heger (OĽANO) tvrdí, že Fico zneuctil slávnostné zhromaždenie a zneužil ho na vlastnú politiku. Poznamenal, že tak konal z obavy pred hroziacim trestom. „Ukradol celé toto zhromaždenie,“ vyhlásil.

Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini by do príhovoru pri takejto príležitosti politiku nevnášal. „Tobôž keď vieme, že pán kolega má plánovanú svoju protestnú akciu v Košiciach,“ poznamenal. Na druhej strane však podľa neho Ficov prejav nebol agresívny. „Treba zachovať nejakú dôstojnosť. Po 30 rokoch treba skonštatovať, že ústava už vtedy bola napísaná veľmi progresívne a predpokladajúc aj vážne pohyby na politickej scéne. Je to dokument, ktorý si treba vážiť, ktorý je vyvážený a treba veľmi citlivo aj do budúcna prichádzať s nejakými zmenami bez diskusie,“ uviedol.

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga hovorí o hanebnosti. „Zneužiť oficiálne oslavy dňa ústavy na ‚útok‘ proti prezidentke za to, že rešpektuje ústavu je hanebné! Čo však čakať od Roberta Fica,“ doplnil.

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) skonštatoval, že niektoré prejavy sa k tejto príležitosti nehodili. Nechcel však konkretizovať.

Bývalý predseda Mosta-Híd a dlhoročný politik Béla Bugár si myslí, že Fico to pokazil. „Stačilo citovať tú časť ústavy. Každý by rozumel, o čo sa jedná. Ešte k tomu takto sa obrátiť na pani prezidentku, nemyslím si, že to bolo správne,“ poznamenal.

Expremiér Mikuláš Dzurinda nechcel komentovať prejavy politikov. Pripomenul, že ide o sviatočný deň a ocenil formát, v akom vedenie NR SR zorganizovalo podujatie v historickej budove parlamentu. „Aj sme si zaspomínali, aj sme popremýšľali, aj sme sa povzbudili,“ uviedol Dzurinda. Nateraz nepovedal, či sa vráti do politiky.