POČÚVAJTE PRAVDU: Heger je ten posledný, ktorý by mal hovoriť o ráciu a zodpovednosti

Pomyselnou čerešničkou na torte sú podľa komentátora Mariána Repu požiadavky voči SaS, s ktorými prišlo v hodine dvanástej hnutie OľaNO a po ktorých splnení by Igor Matovič z funkcie ministra financií sám odišiel. „Je to zákerné a podrazácke gesto, ktoré v žiadnom prípade nemožno brať ako ústupok, ale skôr ako červené súkno pred býkom,“ hodnotí Marián Repa. Ak Igor Matovič znovu neprekvapí a neustúpi, zvyšok koalície ide do menšinovej vlády, ktorá má však podľa komentátora mizivú šancu na prežitie. „Heger nie je Dzurinda a na rozdiel od vtedajšej menšinovej vlády má v koalícii partnera typu Sme rodina, na ktorého podporu sa v tomto naozaj nemôže spoliehať,“ dodáva Repa. Viac si vypočujte v podcastovom politickom zhrnutí týždňa denníka Pravda.

