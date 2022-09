Legendárna zbraň samopal vz. 58 bude v slovenskej armáde končiť. Navštívili sme fabriku, kde vznikla

Radek Hauerland vás prevedie produktovým portfóliom celej histórie Českej zbrojovky a dozviete sa zaujimavosti o jednotlivých zbraniach

V Ozbrojených silách SR sa plánuje modernizácia. Ide o najväčšiu výmenu zbraní. Len útočnych pušiek by minister obrany Jaroslav Naď rad obstaral okolo 47 tisíc kusov. „MO SR na základe požiadavky OS SR a v zmysle pripravovanej koncepcie obmeny ručných zbraní plánuje výmenu všetkých ručných zbraní v dlhodobom horizonte približne do roku 2035, samozrejme, v rámci dostupných finančných zdrojov a stanovených priorít. V súčasnej dobe prebieha analýza formy obstarávania a zber podkladov k špecifikáciám zbraní a tiež prieskum trhu,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

A tak sme sa vybrali do fabriky, kde zbrane našej, ale aj českej a československej armády vznikali.

Píše sa rok 1936 a zbrojársky priemysel sa sťahuje pre obavy z vojny na Moravu a Slovensko. V Uherskom Brode vzniká fabrika, dnešná slávna Česká zbrojovka.

Jej existenciu najviac ohrozovali povojnové roky, keď si Európania mysleli, že už žiadna vojna nebude a závod sa bude venovať civilnej výrobe.

V 50. rokoch práve z tohto závodu putovali legendárne útočné pušky vz. 58, ktoré si pamätajú všetci, čo boli na vojenskej službe, či už v Československu, alebo na Slovensku. Vyrobilo sa dovedna milión kusov. Vo výrobnom programe boli i také zbrane ako škorpión či pištoľ vz. 75.

„V blízkej budúcnosti plánuje rezort MO SR výmenu útočných pušiek. Napríklad samopaly Sa-58 sú už morálne zastarané zbrane, na väčšinu z nich napríklad nie je možné upevniť moderné optické a iné prístroje na vedenie mierenej streľby nielen vo dne, ale aj v noci. Útočné pušky Sa-58 by sme po ich nahradení ponechali v zásobách OS SR,“ prezradila Kovaľ Kakaščíková

Pri prehliadke závodu v Uherskom Brode sme mali možnosť vidieť odlievanie tela zbrane až po jej finalizáciu. V čase návštevy sa kompletizovala dodávka pre Armádu ČR v podobe útočnej pušky BREN 2. Tá je vo výrobe od roku 2014 a nadväzuje na predchodcu BREN 1. Jej telo je z leteckého hliníka a prídavne časti sú z plastov. Ako povedal manažér pre vonkajšie vzťahy Radek Hauerland, „puška prejde špeciálnym testovaním, či už zmrazením, zasypaním pieskom, alebo ponorením do vody alebo blata“. Práve tuto zbraň dodáva firma pre ozbrojené zložky do viac ako 40 krajín. V okolí ju používajú Česi, Poliaci a aj Maďari. V Maďarsku spolupracuje Česká zbrojovka so štátnym podnikom MOD Arzenál na projekte prenosu technológií, čím si potvrdila, že to úspešne dokáže aj mimo svojho domovského závodu.

Česká zbrojovka je známa okrem armády aj medzi poľovníkmi, športovcami, ale aj fanúšikmi strelných zbraní po celom svete vo viac ako 90 krajinách, kde svoje produkty aj predáva. Nie je prekvapením, že dobré meno, a teda aj vysoký odbyt, má v USA a Kanade, kde predaj spoločnosti tvorí viac než polovicu všetkých predaných výrobkov.

Určité prekvapenie pre všetkých bolo zaradenie amerického Coltu do holdingu, kam patrí aj Česká zbrojovka, začiatkom minulého roka. Odkúpenie legendárneho Coltu firmou z bývalého východného bloku dokazuje, akú váhu má zbrojárstvo v našom regióne. Cieľom skupiny s českým vlastníkom je dostať sa na prvé miesto v predaji zbraní na svete. Momentálne je medzi piatimi najsilnejšími značkami.

Prehliadka závodu

Ako strelecký laik, no fanúšik zbraní ako takých som si nedal ujsť možnosť nahliadnuť takpovediac do kuchyne moravskej zbrojárskej fabriky. Je vidieť, čo znamená mať takúto firmu svetového mena pre región, ktorý bol pred jej príchodom agrárnou časťou krajiny.

Dnes sa tu vyvíja, skúša a aj vyrába výrobok určený do celého sveta. Fabrika bola čistá, s jasnými pravidlami a bezpečnostnou kontrolou. Ľudí nahrádzajú roboty a tým sa zvyšuje produktivita výroby, v prípade niektorých strojov až o niekoľko sto percent. Počet pracovníkov však neklesá, sú len presúvaní na iné pozície. Neďaleká škola zabezpečuje nových pracovníkov.

Benefity, ktoré boli prezentované, môžu závidieť v hocijakej inej firme. Počas prehliadky bolo vidieť aj mnoho ženských pracovných pozícii priamo vo výrobe. Práca to určite nie je ľahká. Je cítiť opracované kovové časti, teplo v zlievarni. Vidíme využívanie jemnej motoriky v konečnom montovaní. Prehliadka prvého kusa pištole vz. 75 v múzeu so zaujímavou prednáškou len dopĺňala hrdosť na československý zbrojársky priemysel.

Zbraňové výrobky sme si mohli vyskúšať aj na strelnici. Školenie a zaobchádzanie so zbraňou hneď na úvod. Ochranne prostriedky a môžeme nabíjať – pištole, škorpión, ale aj vojenskú pušku BREN 2 v rôznych moduláciách a kalibroch. Začínam pištoľou a až postupne zvyšujem kaliber k puške. Pocit rešpektu, ale aj strach zo správania zbrane. Čím dlhšia hlaveň, tým je zbraň stabilnejšia. Najväčší kaliber ma však udiera spätnou väzbou do ramena. Hluk a adrenalín. Časom si my začiatočníci zvykáme. Nie je to videohra, v reálnom živote vojaci menia polohu, cieľ.

Zbraň je s ľudstvom odnepamäti. Jej zhotovenie nám vyrovnávalo šance na prežitie v prírode. Postupne sme zbrane otočili voči sebe a zbraň sa stala ochranným prostriedkom.

Kam sa bude uberať budúcnosť zbraní. Nezaniknú?

Radek Hauerland priznáva, že základ funkcie pištole a pušky ostáva rovnaký, ale napreduje vývoj materiálov, náplní a podobne. Či po vojne na Ukrajine neskončí zbrojársky podnik pred rozhodnutím ukončiť výrobu? „To skutočne nepredpokladám. Práve naopak – je tu zjavný trend, že si i bežná občianska spoločnosť s vojnou na Ukrajine, teda v našom bezprostrednom regióne, uvedomila, že naša bezpečnosť nie je samozrejmosť, že potrebujeme investovať do obrany a že domáci obranný priemysel je dôležitou súčasťou národnej sebestačnosti,“ dodal na záver Hauerland.

Strelné zbrane vo výzbroji Ozbrojených síl SR Krátke guľové zbrane:

Glock (rôzne modely)

CZ P-09

Vzor 82

CZ 75 Útočné pušky:

Vzor 58

CZ 805 BREN A1

M4

HK 416

HK 417 Samopaly:

Vzor 61

HK MP5 (rôzne modely) Zdroj: Ministerstvo obrany SR

BREN 2 je osvedčená a bojom preverená zbraň Rozhovor s generálnym riaditeľom Českej zbrojovky, a. s., Janom Zajícom o tom, či je záujem o prezbrojenie armády SR, o ponuke a o tom, kto je partnerom na Slovensku. Česká zbrojovka už v minulosti spolupracovala so ZVS v Dubnici nad Váhom, kde sa montovali vzduchovky, ale aj pištole. Na Slovensku je veľkou témou prezbrojovanie armády – rokuje s vami nejakým spôsobom Ministerstvo obrany SR ohľadom zbrane BREN 2? Česká zbrojovka je v komunikácii s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Naša spoločnosť je pripravená ponúknuť slovenskému zákazníkovi podobnú ponuku, ktorú aktuálne realizujeme s Armádou Českej republiky. Tým rozumieme rovnaké produkty, logistickú podporu, servisnú podporu a doplnkový výcvik, ako poskytujeme AČR. Nad tento rámec ponúkame armáde SR podporu na území slovenského štátu, transfer technológie. Rozhovor s generálnym riaditeľom Českej zbrojovky a.s. aj o tom kto je pre nich partnerom na Slovensku Je podľa vás model BREN 2 vhodný pre slovenskú armádu? Rozhodne áno. Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) plnia podobné úlohy ako Armáda Českej republiky. Útočná puška CZ BREN 2 je osvedčená a bojom preverená zbraň na zahraničných misiách niekoľkých členských krajín NATO. Je zárukou spoľahlivosti za všetkých podmienok používania. Zbraň vyniká v spoľahlivosti, presnosti streľby a ergonómiou. Systém CZ BREN 2 je plne modulárny – jednoducho sa dá meniť kaliber, dĺžka hlavne a konfigurácia. Systém je vhodný na plnenie všetkých služobných úloh. Vybudovaním spolupráce posilníme vojenskú a obrannopriemyselnú spoluprácu medzi Českou a Slovenskou republikou, okrem iného bude tiež splnená požiadavka na posilňovanie spoločnej obrannopriemyselnej základne v rámci NATO a členských štátov Európskej únie. Komunikujete so zástupcami slovenského obranného priemyslu? Česká zbrojovka, a. s., je pripravená vytvoriť na území Slovenské republiky výrobný a logistický prvok, personálne a materiálne vybavený na zaistenie sebestačnosti dodávok dielov, záručného a pozáručného servisu zbraní a príslušenstva. Pre prezbrojenie OS SR tu môže prebiehať nielen výroba vybraných dielov, ale aj kompletizácia zbraní vrátane výstupnej kontroly a štátneho overovania kvality. Ďalej budú zaistené požiadavky na školenie užívateľov obsluhy, dielenských a zbrojárskych špecialistov. Servis tak bude zaistený na rovnakej úrovni, ako je táto služba poskytovaná napríklad AČR. Tieto komplexné služby by mohli byť poskytované štátnym podnikom ZTS – ŠPECIÁL, a. s., čo by prispelo k strategickej nezávislosti v oblasti výroby ručných palných zbraní, ktorá je v súčasnej bezpečnostnej situácii v rade krajín veľmi žiadaná.

Denník Pravda oslovil ministerstvo obrany, či pri obstarávaní zbraní sa zohľadňuje aj zapojenie domáceho obranného priemyslu. „Tak ako pri všetkých nákupoch, aj tu budeme dbať na čo najširšie zapojenie domáceho obranného priemyslu a transparentnosť všetkých procesov. Spôsob obstarania zbraní však zatiaľ nie je stanovený, aktuálne sme vo fáze analýzy a sumarizácie požiadaviek,“ ozrejmila hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.