Kremský: Toto je 20 hriechov Richarda Sulíka v rezorte hospodárstva

„Už od jari presakovali správy, ako ho to na ministerstve nebaví a najradšej by odišiel, všade posielal štátnych tajomníkov,“ napísal Kremský. Ten však nerozumie, prečo Sulík žiada odchod ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča z postu ministra. „Odpáli z funkcie Matoviča a svojím vydieraním spôsobí na Slovensku dvojmesačnú vládnu krízu,“ dodal Kremský, ktorý je zároveň presvedčený, že Sulík počas pôsobenia na ministerstve hospodárstva urobil viacero „poriadnych lapsusov“. „Ak by ich urobil nejaký náš minister, bolo by kriku, akí sme babráci, neschopní a nezvládame vládnutie,“ dodal.

Čítajte viac POČÚVAJTE PRAVDU: Heger je ten posledný, ktorý by mal hovoriť o ráciu a zodpovednosti

Ako uviedol Kremský, „je však aj pár bodov, ktoré ukazujú, že Slovensko by si zaslúžilo lepšieho ministra hospodárstva“. Nasledujúce body nazval Kremský dvadsiatimi hriechmi Richarda Sulíka. Poslanec za OĽaNO tvrdí, že Sulík zavádzal o dostatku zásob zemného plynu v zásobníkoch a zmenil zákon o energetike v prospech veľkých odberateľov plynu a v neprospech domácností a malých firiem, ktoré budú platiť vyššie distribučné poplatky. „Sulík blokoval dodávky S-300 Ukrajine, súhlasil s výmenou na využitie štátnych vrtuľníkov pre milionárov Geissenovcov a falšoval dokumenty na ministerstve, aby Sulíkova dcéra mohla navštíviť Expo Dubaj za peniaze štátu,“ tvrdí poslanec z OĽaNO. Ďalej si Kremský myslí, že šéf liberálov predčasne zverejnil informáciu o investícii Bosch v Prešove a odmietol zdanenie nadmerných ziskov Slovnaftu zo spracovania ruskej ropy. Za ďalší zlý krok považuje Kremský stretnutie Sulíka s Robertom Ficom na tému energetika, neriešenie cien elektriny pre obce, nemocnice, školy, firmy alebo pomalé riešenie cien elektriny a plynu pre domácnosti.

Čítajte viac Aké sú pozície SaS pred 10 bodovým ultimátom Matoviča

Poslanec OĽaNO označil poriadnymi „lapsusmi“ predražený výkup pozemkov v Poprade – Valaliky, predčasné informovanie o investícii Ziegler v Rimavskej Sobote, chýbajúci komplexný plán na zníženie energetickej závislosti Slovenska od Ruska a zaradil sem aj chýbajúci zmysluplný plán a podporu rozvoja výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. „Richard Sulík mal nedostatočnú kontrolu a postih zneužívania dotácií na nájomnom počas pandémie OVID-19 a zároveň aj nedostatočnú kontrolu tempa a nákladov dostavby tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce,“ napísal Kremský. Ten je presvedčený, že Sulík má na svedomí aj chýbajúcu podporu vlastnej ťažby plynu na Slovensku, chýbajúci plán úspor elektriny, plynu a tepla a chýbajúci zmysluplný plán podpory alternatívnych pohonov v doprave, nezmyselné uprednostňovanie vodíkových projektov. Sulíkových „dvadsať hriechov“ uzavrel nomináciou osôb spojených so stranou Smer – sociálna demokracia, či oligarchami do orgánov štátnych podnikov a zákazkou pre firmu Bonul na stráženie budov ministerstva bez výberového konania.