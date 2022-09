Pellegrini: Heger by mal požiadať o dôveru v parlamente

Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) by mal požiadať o dôveru v parlamente, ak chce vládnuť v menšinovej vláde. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini. Podľa lídra Hlasu by sa tak ukázalo, ktorí poslanci ho podporujú. Rovnako by mal Heger povedať i to, s kým bude spolupracovať.