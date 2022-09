Pellegrini pre Pravdu: Heger s Matovičom si budú musieť opozičných poslancov kúpiť

V pondelok sa koná ďalšie dejstvo koaličnej krízy. Prezidentka Zuzana Čaputová verí, že premiér Eduard Heger (OĽaNO) konečne po ôsmych týždňoch nájde riešenie. Podľa predsedu strany Hlas Petra Pellegriniho je však premiér Heger úplne stratený a nevie sa zmôcť ani na to, aby na svojich koaličných partnerov zatlačil. Ak v pondelok odíde SaS z koalície, tak celú zodpovednosť za tento marazmus a za to, že Igor Matovič bude naďalej terorizovať Slovenskú republiku, tak ako to robí doteraz, preberie na svoje plecia Boris Kollár," spresnil Pellegrini pre denník Pravda. Prípadná Menšinová vláda bude podľa neho stáť na kupovaní vybraných opozičných politikov.

Peter Pellegrini o riešení koaličnej a energetickej krízy

Predseda vlády Heger by mal podľa Pellegriniho v prípade, že chce vládnuť v menšinovej vláde požiadať o dôveru v parlamente. Podľa lídra Hlasu by sa tak ukázalo, ktorí poslanci ho podporujú. Rovnako by mal Heger povedať i to, s kým bude spolupracovať. „Keď je premiér taký slušný a nemieni fungovať s fašistami a extrémistami, nech požiada o dôveru,“ vyhlásil v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike .

Keby ste boli na mieste premiéra Eduarda Hegera, ktorý je premiérom a má technicky právomoc odvolať lídra svojej strany, alebo odstúpiť, ako by ste sa zachovali?

V takomto marazme krajina ešte nebola a naozaj hrozí rozpad ústavného zriadenia. Chod štátu je v rozvrate. Keby mal Eduard Heger odvahu, tak mal aspoň koaličným partnerom pohroziť demisiou, je to jeho právomoc a nikto mu v tom nemôže zabrániť. Ani predseda hnutia Matovič, stačil by mu jeden telefonát prezidentke. Ale on ani len nebuchol po stole a ani sa nesnažil silou vymôcť pokoj v krajine. Venoval sa technickým záležitostiam, ako sú rokovania koalície či rozhodcovské komisie a neviem aké bláboly namiesto toho aby riadil krajinu. Preto si myslím, že demisiou pohroziť mohol a aj mal. Priznávam, že je to kompikované a niektoré veci sa ľahšie hovoria ako spravia, napríklad v prípade odvolania svojho predsedu z postu ministra. Heger však stále môže požiadať parlament o vyslovenie dôvery, to mu nikto nemôž zakázať. Pán Heger však neurobí ani toto, ani nebude na koaličných parterov tlačiť svojou demisiou, pretože je úplne stratený.

No tento krok by prinajlepšom vyriešil len koaličnú krízu, Slovensko však čelí aj energetickej. Dokáže je niekto iný ako stabilná vláda vyriešiť?

Najoptimálnejšie riešenie energetickej krízy stojí na dohode naprieč politickým spektrom. Musíme v skrátenom konaní zmeniť ústavu, aby v parlamente bolo možné skrátiť volebné obdobie. Zároveň sa musíme dohodnúť, že ukončíme toto volebné obdobie a vyhlásia a parlamentné voľby a ostatné politické strany sa zaviažu, že dokým príde nová vláda, tak budeme spoločne podporovať všetky zákony, ktoré sa budú týkať pomoci občanovi, alebo pomoci priemyslu v čase energetickej krízy. To by bola najférovejšia dohoda a verte, že takto by sme to mohli do nových volieb zvládnuť a nikto by nemohol povedať, že do nových volieb tu bude vákuum a ľudia pomrú od hladu. Nie, dohodnime sa na predčasných voľbách, vyhlásme ich ale podporujme všetky zákony, ktoré sa týkajú pomoci ľuďom a podnikom.

Počas leta dostali učitelia ako aj časť zdravotníkov ponuku na zvyšovanie platov. To je však naviazané na schválený štátny rozpočet. Aj keby sa to nepodarilo a zdalo ako neschopnosť aktuálnej vládnej garnitúre, tak aj učitelia ako aj lekári upozorňujú, že za tento stav môžu predchádzajúce vlády. Ako to vnímate?

Za mojej vlády dostali učitelia v roku 2019 aj v 2020 po desať percent. Po nástupe vlády Igora Matoviča dostali nulu a od Hegera nejaké tri percentá. Nech si porovnajú, kto zvyšoval platy rýchlejšie. Naše zvyšovanie platov prichádzalo v časoch kedy ceny rástli rýchlosťou 1,5 percenta a tým zamestnancom sa zlepšila kvalita života. Terajšie sľúbené navýšenie nepokryje ani to o čo schudobneli vzhľadom na vysoké ceny. Je to neschopnosť tejto vlády, mohli pokračovať v tom čo sme začali my a lekárom a učiteľom zvyšovať každý rok platy tak ako treba a dnes sme v tejto tragickej situácii nemuseli byť. Rozhádzali sa miliardy, za posledné dva a pol roka budeme mať o 20 miliárd eur vyšší dlh, ako keď som ja odovzdávala krajinu a teda pýtam sa kde sú tie peniaze. Nevidím ich ani vo výstavbe, ani vo zvýšených platoch, ani v dôchodkoch.

Igor Matovič v statuse napísal, že neuhne užitočným idiotom mafie. „Otvorme oči. 25 miliárd eur len v najbližších rokoch z európskych zdrojov. Pod rúškom leta sa rozohral kľúčový zápas za návrat mafie k moci. Tlak je obrovský, veď vidíte všade možne.“ Ste vy nejak v týchto plánoch o ktorých tvrdí Matovič zapojený?

Prosím vás pekne, on hovorí o tom, že táto vláda nie je schopná za dva roky minúť osem miliárd z eurofondov, ktoré sme im šete my nechali a pravdepodobne nám prepadnú. Na stole je plán obnovy z ktorého sa má čerpať 6,5 miliardy eur, vláda však zatiaľ z neho čerpá minimum. Mám vážnu pochybnosť, či táto vláda vôbec dokáže niečo postaviť, pretože si stanovili také bludy a také podmienky, že nakoniec nepostavia oproti iným krajinám vôbec nič – ako napríklad nové nemocnice sú len sny a táraniny pána ministra zdravotníctva Lengvarského. V ďalšom programovacom období je 13 miliárd eur, tie sa môžu čerpať najbližších sedem rokov. Tieto prostriedky patria Slovensku a verte, že sa na ne žiadna mafia nechystá. Nech sa pozrú, čo si o nich ľudia myslia a nech nerozpráva, že robí všetko preto aby niečomu zabránil – ľudia rozhodujú, kto bude riadiť túto krajinu, nie Igor Matovič alebo Eduard Heger a teda mohli by to tým ľuďom v predčasných voľbách dovoliť. Táto vláda nerobí žiadne projekty, nič sa nekreslí, nič sa neplánuje. Nová vláda, ktorá príde síce bude mať k dispozícii veľa peňazí ale nebude ich mať do čoho investovať, pretože táto vláda podcenila prípravu veľkých investičných možností.

Pani prezidentka Zuzana Čaputová dúfa, že v pondelok 5. septembra bude známi výsledok koaličnej prestrelky, no takto dúfala aj pred týždňom. Prvá parlamentná schôdza sa uskutoční 13. septembra, myslíte si, že vtedy budeme poznať budúcnosť tejto koalície?

Nemyslím. Oni to tak krútia, čo hodina – to novina. Ťažko sa predpokladá, čo bude zajtra, s čím príde SaS a či dodržia slovo. Ak v pondelok odíde SaS z koalície, tak celú zodpovednosť za tento marazmus a za to, že Igor Matovič bude naďalej terorizovať Slovenskú republiku, tak ako to robí doteraz, preberie na svoje plecia Boris Kollár. Bude to on a jeho hnutie Sme rodina, kto bude držať Igora Matoviča pri moci. Som zvedavý či si je toho pán predseda parlamentu vedomý a či sa nebojí, že mu to ľudia v nasledujúcich parlamentných voľbách spočítajú. Matovič bude vládnuť Slovensku, len vďaka Kollárovi. Novú schôdzu parlamentu otvoríme, pretože chceme súhlasiť s prijatím Švédska a Fínska do NATO, nechceme byť jedinou krajinou, ktorá by ich vstup zablokuje. Ale čo bude potom to neviem. Parlament nefungoval poriadne ani s 93 poslancami, síce tam boli trojdňové prestoje, odsúvali zákony, nemali medzi sebou zhodu, no neviem si predstaviť ako to títo amatéri zvládnu so 73 poslancami. Možno sa inšpirovali Mikulášom Dzurindom a Heger s Matovičom budú kupovať vybraných poslancov opozície, ktorý za pár kšeftov budú ochotní tejto vláde podržať chrbát.