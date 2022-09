Sulík sa vráti, ak Matovič odíde. Čaputová nevidí dôvod predlžovať agóniu

Dodal, že dokončia všetku prácu, ktorá je v rezorte rozrobená. Sulíka zároveň mrzí, že nikto z OĽaNO nevyužili dva mesiace, ktoré SaS poskytla hnutiu, na rozhodnutie. „Neudialo sa nič, okrem troch viac-menej zbytočných stretnutí,“ dodal Sulík. Podľa neho je desať požiadaviek, ktoré ponúklo OĽaNO pre zachovanie koalície, neprijateľných, zároveň však povedal že sú pripravení o nich rokovať.

Sulík podal demisiu, žiada o to aj Matoviča

Gröhling: Veľmi rád zostanem, ale nemôžeme fungovať s Matovičom

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) veľmi rád zostane a s celým tímom bude pokračovať ďalej vo všetkým reformách a opatreniach, ale nemôže fungovať s ministrom financií Matovičom. Uviedol to v prvý deň školského roka 2022/2023 v Malackách, ktorý je zároveň dňom jeho demisie. Tú podá počas pondelka.

„Nemôžeme neustále žiadať o finančné prostriedky, ktoré sú potrebné pre školstvo, nedostávať ich a potom počúvať, že o ne vôbec nežiadame,“ povedal minister školstva. Zároveň v pondelok ráno nevedel povedať, čo by sa malo udiať, aby zo svojho postu neodstúpil.

Gröhling potvrdil, že v nedeľu (4. 9.) telefonoval s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO). Ten mu podľa jeho slov potvrdil, že minister financií zostáva a nepodá demisiu. „Dnes, keď otvoríme školský rok, pôjdem do prezidentskej podateľne a následne podám svoju demisiu,“ priblížil.

To, že končí na poste šéfa rezortu školstva a podá demisiu, je podľa neho „veľmi zvláštny pocit“. „Je to zmiešanie všetkého, čo človek dokáže absorbovať. Je tam čiastočne aj hnev, že kvôli jednému človeku, ktorý nejakým spôsobom traumatizuje celú spoločnosť a školstvo ako také, musí prestať rozvoj a pokračovanie v rámci modernizácie školstva,“ povedal Gröhling. Ako dodal, zároveň je pre neho nepochopiteľné, že na základe rozhodnutia jedného človeka, ktorý prináša nápady, ako si zmyslí a ako sa ráno zobudí, ich ďalej presadzujú aj poslanci v Národnej rade SR. „Nie aby sa pozreli na výkonnosť celej vlády a uľahčili to aj premiérovi tejto krajiny,“ uzavrel ešte aktuálne stále platný minister školstva.

Prezidentka nevidí dôvod predlžovať agóniu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová deklarovala, že vždy bude zvažovať ponúknutých kandidátov na nových ministrov, no nevidí dôvod predlžovať aktuálnu agóniu v súvislosti s vládnou krízou. Od premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) očakáva mená kandidátov na uvoľnené miesta po demisii ministrov SaS. Predbežne jej mal hovoriť o dodaní mien v priebehu pondelka, nateraz ich nedostala. Podčiarkla, že vláda potrebuje fungovať, aby konečne neriešila problémy seba, ale krajiny.

Čaputová ku koaličnej kríze: Takto sa vládnuť nedá

„Predovšetkým sa budem rozhodovať až potom, ako demisie budú doručené, čo pravdepodobne nastane. V prvom rade potrebujem návrh kandidátov od premiéra na uvoľnené štyri posty,“ povedala prezidentka. Deklarovala, že po návrate z dlhodobo plánovanej služobnej cesty bude toto jej priorita, aby zabezpečila funkčnosť vlády nástupom nových ľudí.

Čo sa týka demisie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), hlava štátu považuje do istej miery za absurdné výzvy zo strany OĽaNO, aby ostal vo funkcii, a to vzhľadom na ich kritiku voči nemu. „Sme v ťažkej situácii ako krajina, Slovensko ide do kritických čias a potrebuje funkčnú vládu. Predstava, že minister, ktorý je teraz kritizovaný zo stany reprezentantov OĽaNO, by mal zotrvať vo vláde z ich požiadavky, považujem za dosť absurdné. Vláda potrebuje fungovať, kooperovať, aby konečne neriešila problémy seba, ale krajiny,“ podčiarkla s tým, že aj po dvoch mesiacoch konflikt vo vláde pretrváva. Reagovala tak na otázku, či prijme alebo neprijme demisiu ministra hospodárstva.

Prezidentka pripomenula, že už minulý týždeň požiadal premiéra, aby sa pondelkom skončili všetky konflikty a vyjednávania. Apeluje na funkčnú vládu a pripomína aktuálnu energetickú krízu.

Ak Sme rodina bude môcť splniť program, má zmysel vládnuť s Matovičom

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak tvrdí, že každý si mal pred voľbami 2020 zvážiť, či vie napĺňať program vo vláde s lídrom OĽaNO Matovičom. „Vláda nie je spolok kamošov a o tom, aká je vláda, rozhodli ľudia vo voľbách. Ak Sme rodina bude vedieť napĺňať program, ktorý sme sľúbili, tak kvôli našim voličom má zmysel vládnuť s Matovičom,“ povedal Krajniak pred dnešným rokovaním vlády.

