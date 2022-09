Manipulátorom a vydieračom sa neustupuje, tvrdí Kremský. Vidí sa už na Sulíkovej stoličke?

Manipulátorom a vydieračom sa jednoducho neustupuje, napísal na sociálnej sieti predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO) na adresu strany Sloboda a Solidarita (SaS). Zároveň tvrdí, že SaS si za odchod z vlády môže sama. Kremský je presvedčený, že celý problém spočíva v tom, že predseda SaS Richard Sulík sa neznesie s lídrom hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorom Matovičom. Zároveň doplnil, že v hnutí sa rozhodli pokračovať ďalej, so Sulíkom či bez neho.

„Namiesto toho, aby na začiatku júla Sulík odišiel z vlády, celé prázdniny otravoval Slovensko svojimi ultimátami a teatrálnymi výstupmi. Aj teraz pre istotu odchádzate z vlády na dvakrát, aby mali médiá o čom dlhšie písať,“ napísal Kremský. Ministrom odkázal, aby už odišli a pôsobili aspoň ako konštruktívna opozícia. „Predčasné voľby nechcete, tak pomôžte prijať zákony v prospech občanov Slovenska a nehádžte na nás, že chceme vládnuť s fašistami. Záleží od vás, aký bude ich vplyv v parlamente, aké karty im dáte do rúk,“ oslovil v statuse SaS.

Čítajte viac Sulíkov možný nástupca: Toto je jeho 20 hriechov v rezorte hospodárstva

Kremský považuje SaS za opozičnú stranu v koalícii, ktorá politikárči, osobne útočí a snaží sa očierňovať hnutie OĽaNO a najmä jeho lídra. „Robiť z Matoviča blázna, človeka neschopného viesť ministerstvo, nevzdelanca a najväčší problém Slovenska? Všimnite si, kto to dookola opakuje. Kto sa snaží dehumanizovať Matoviča spôsobom, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani fašisti, ani komunisti,“ napísal Kremský. Zároveň dodal, že SaS vydáva Slovensko do rúk mafie a oligarchov, zjednotili si slovník s Robertom Ficom (Smer) i Petrom Pellegrinim (Hlas) a „naladili sa na vlnu, na ktorej jazdia extrémisti“.

Čítajte viac Kremský pre Pravdu: Musíme zoštátniť elektrinu, inak si zavrieme priemysel a príde nezamestnanosť

Predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti je presvedčený, že našiel odpoveď, prečo Richard Sulík odišiel z postu ministra hospodárstva. „Slabý článok reťaze, lenivosť, nezodpovednosť a Dubaj ako prechodné bydlisko namiesto poctivej práce. A, samozrejme, vidina valiacej sa krízy, ktorá bude odoberať percentá všetkým, ktorí budú pri moci,“ skonštatoval Kremský. Na záver dodal, že ani dnes sa postoj OĽaNO nemení. „Neutekáme z boja za Slovensko, kde sa bude žiť lepšie,“ uzavrel.