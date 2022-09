Učiteľ Križo: Ako môžu školy učiť občiansku výchovu, ak fungujú ako Fekišovce?

Školy zháňajú učiteľov matematiky, fyziky či biológie, no trestuhodne zanedbávajú humanitné vedy či umenie. V pondelok sa otvorili školy, konečne bez rúšok, a zdá sa, že riaditeľom sa podarilo chýbajúcich učiteľov skryť. Ministerstvo školstva vyhlásilo, že by v zborovniach mohlo chýbať zhruba 3 500 pedagógov. Ministerskí analytici predpovedajú, že na rok to už bude takmer trojnásobok a o dva roky bude chýbať 8 500 vyučujúcich. Hoci sú to alarmujúce čísla, Inštitút vzdelávacej politiky ich buď nechce, alebo nevie podložiť.

Ministerstvo školstva tvrdí, že na Slovensku momentálne chýba 3,5 tisíca učiteľov, no údaje k analýze dostupné nie sú. Je ten stav vážne natoľko alarmujúci?

Inštitút vzdelávacej politiky vydal von analýzu bez toho, aby ju riadne vydal. Nikto nevie overiť tieto dáta, no je pravdou, že učitelia chýbajú. Veď ešte v roku 2012 boli tie predpoklady alarmujúce. Roky sa to láta tak, že sa učiteľom navyšujú úväzky. Učiteľ tak nerobí 100 percent svojho času, ale 120 či 130 percent. Má potom vyšší plat, potom sa zdá, že priemerný plat učiteľa je vysoký, ale je vyšší len pre nadčasy. Bežne má mať učiteľ 23 vyučovacích hodín. Mnohí však odučia aj 28 hodín a potom sa nemôžeme čudovať, že učitelia robia tú prácu nekvalitne, prípadne sú vyhorení. Keď učíte od rána nonstop, tak nemáte ani čas s deťmi komunikovať a nemáte ani čas na psychohygienu. Teraz si mnohí učitelia dorábajú rôzne kvalifikácie, aby mohli učiť aj ďalšie predmety, ako sú matematika či fyzika. Ale napríklad občianska náuka, výtvarná, telesná sa rozdávajú kadekomu, len aby sa to zalátalo.

Začiatok nového školského roka na Základnej škole Nejedlého v bratislavskej Dúbravke

Ako je potom možné, že nie sú neodučené hodiny?

Školstvo to vždy nejako pokryje, ale treba to nazvať jasne, že to je nedostatok učiteľov. Ten sa prejavuje aj v tom, že sa zneužívajú špeciálni pedagógovia, psychológovia či asistenti, ktorí sú teraz z eurofondov na školách. Sú to oni, čo teraz zaskakujú v družine, odučia nejakú hodinu, a to má neskutočný dosah na kvalitu vzdelávania. Počty chýbajúcich učiteľov sú len odhadom, pretože na školách ich prácu rozdajú iným zamestnancom. Dlhodobo je však tento model neudržateľný, pretože ak bude počet chýbajúcich učiteľov rásť, tak učitelia budú odchádzať, budú vyhorení. Potom na ich miesta volajú dôchodcov, na ktorých potom bývajú sťažnosti, lebo kričia na deti, pretože na ne už nemajú nervy. Ak má učiteľ robiť kvalitne, nemôže robiť toľko, lebo sa to odrazí na kvalite.

Prečo to je tak, že humanitné predmety sa na školách radia medzi céčkové a učiť ich, zdá sa, môže už hocikto?

Na Slovensku od smrti novinára zažívame občiansku výchovu. Tá nám ukazuje, aká kultúra je v nás. Pozrime sa na riadenie obce Fekišovce a na to, aká je kultúra fungovania našich škôl. Mnohé naše školy fungujú ako Fekišovce. Riaditeľka tam búcha po škole. Občianska výchova sa nedá vyučovať spôsobom, že deťom vysvetľujete, čo je demokracia, a zároveň v tej istej budove sa ľudia boja na poradách prehovoriť. Aj výtvarná je veľmi dôležitá, pretože mnohé deti chcú ísť umeleckým smerom a nemajú vlohy na matematiku alebo slovenčinu.

Dostávate sťažnosti na riaditeľov?

Teraz riešime hodnotenie riaditeľov. Keby ste vedeli, čo sú niektorí schopní spraviť. Anonymnú spätnú väzbu museli učitelia vypĺňať v jednej miestnosti, riaditeľka im dala link a prechádzala sa pomedzi nich a pozerala sa, ako hodnotenie vypĺňajú. Takéto podnety máme z celého Slovenska. Alebo riaditeľka zneužije školskú psychologičku, aby učiteľom povedala, že to nie je hodnotenie riaditeľa, ale hodnotenie školy a aké je dôležité byť lojálny k škole. Keď sa riaditeľ bojí spätnej väzby, tak to je hanba. Ako chceme potom vyučovať občiansku výchovu? Len hráme divadlo o občianskej výchove.

Čítajte viac Školám chýba 3,5-tisíc učiteľov. Štát im ponúkol príspevok 50 eur

Takže na školách je najväčší dôraz na matematiku a fyziku? Práve o týchto predmetoch sa hovorí, že ich nemá kto učiť.

V Bratislavskom kraji je naozaj zlá situácia. Dôvodom je vyššia životná úroveň. Napríklad taký učiteľ matematiky je skoro ako boh. Môže riaditeľovi z večera do rána povedať, že mu na prácu kašle a riaditeľ sa mu bude ešte doprosovať. Mali sme tu jednu zlú matematikárku, čo kolovala po školách. Tá si nájde prácu aj napriek tomu, že v každom zamestnaní po roku spôsobila peklo, lebo šikanovala žiakov a chcela po nich, aby ovládali vysokoškolské u­čivo.