V kauze poskytovania pandemickej pomoci padli ďalšie obvinenia

V kauze poskytovania pandemickej pomoci cez pezinský úrad práce obvinili dvojicu mužov. Mali figurovať na čele zločineckej skupiny. Vyplýva to z anonymizovaného rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý ich vzal v závere augusta do väzby. Upozornil na to portál startitup.sk, podľa ktorého by mal byť jedným z obvinených majiteľ spoločnosti prevádzkujúcej web netky.sk Peter V. Rozhodnutie nie je právoplatné.