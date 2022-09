Policajti kupujú elektroautá za 29 miliónov. Praktický nezmysel ušitý na mieru, tvrdia experti

Za tieto peniaze nakupujú bezpečnostné zložky 550 plug-in hybridných SUV v novom dizajne, teda s aktualizovaným polepom, plus ďalších 57 „tajných" civilných áut so skrytými majákmi a s vysielačkami. Súťaž však upútala pozornosť automobilistov. Tvrdia, že tender je nešťastný a nastavený na mieru konkrétnemu modelu.

„Kritériá obstarávania pôsobia zvláštne. To, čo nie celkom chápeme, je záplava požadovaných parametrov, ktorých je toľko, že pozvoľna vypadáva jeden model za druhým,” upozornil v článku automotive redaktor Pravdy Martin Domček. Konkrétne menuje napríklad požiadavku, aby nové policajné plug-in hybridné SUV mali nádrž na benzín s objemom 50 a viac litrov. Väčšina vozidiel kategórie SUV s čisto spaľovacími motormi to totiž spĺňa, ale plug-in hybridy sú výnimkou – mnohé majú len 40– až 45-litrové nádrže.

Čítajte viac Policajti zháňajú nové autá za 27 miliónov eur. Je to opäť tender 'šitý na mieru'?

„A naozaj je nutná dvojzónová automatická klimatizácia? Nestačí, ak by bola iba automatická? Je nutné, aby vpredu boli dva USB konektory, redukcia je neprípustná, ale už vôbec nie je dôležité, či má ísť o USB-A, USB-C, prípadne či musia byť oba dátové,” pokračoval vo vymenúvaní pochybných špecifikácií Domček.

K pochybnostiam sa pridal aj František Pisarovič, technický redaktor českého Světa Motorů. „Tender je rozporuplný vo viacerých rovinách. Kritériá sú naozaj nastavené podozrivo; najviac bije do očí kombinácia požiadaviek minimálne 18" diskov kolies, objemu nádrže a zároveň aj dojazdu v čisto elektrickom režime, ktorý skutočne vylučuje veľa potenciálnych kandidátov,” zhodnotil.

Prezident Policajného zboru Štefan Hamran na kritiku reagoval, že podmienky nastavili účelovo a prakticky. „Tie technické parametre, ktoré sa pre dané vozidlá zadefinovali, boli nastavené tak, aby vozidlá boli využiteľné aj vtedy, ak ich batéria bude prázdna,” vysvetlil na tlačovej konferencii. Zdôvodnil to tým, že plug-in hybrid má elektromotor aj klasickú spaľovaciu pohonnú jednotku, takže aj keď nemáte nabité auto, jazdí a spaľovací motor v ňom má dostatočný výkon pre potreby polície.

Policajný prezident Hamran vysvetluje nákup SUV plug-in hybridov

„Museli to byť plug-in hybridy, pretože peniaze, ktoré sme dostali z plánu obnovy, museli byť minuté na nákup takýchto vozidiel. Bolo to tak, že berieš – neberieš, my sme si povedali, že teda 600 nových vozidiel pre Policajný zbor sa zíde, keďže teraz jazdia na takých vozidlách, na akých jazdia,” doplnil Hamran.