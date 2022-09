Prieskum Polisu: Smer v preferenciách predbehol Hlas

Voľby by podľa prieskumu koncom augusta a v septembri vyhral Smer a odsunul by doterajšie lídra preferencií Hlas na druhé miesto.

Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis pre Zoznam.sk, zúčastnilo sa ho 1003 respondentov. Na treťom mieste by skončila Sloboda a Solidarita. Do parlamentu by sa dostalo osem politických strán. Voliť by išlo 50 percent ľudí, z ich rozhodnutia sú vyrátané preferencie. Až 42 percent nebolo rozhodnutých a osem percent by voliť nešlo.

Preferencie politických strán strana % počet kresiel Smer 19,1 34 Hlas 17 30 SaS 15,6 28 Progresívne Slovensko 7,1 13 Republika 7,1 13 Sme rodina 6,9 12 OĽaNO 6,1 11 KDH 5,1 9 Zdroj: Polis/Zoznam.sk

Pred bránami parlamentu by zostali Aliancia (4,5 %), ĽS NS (3.4 %), SNS (3,4 %), ŽIVOT – národná strana (2,3 %), Dobrá voľba (2,2 %), Spolu – občianska demokracia (0,2 %).

