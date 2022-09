Pellegrini: Matovič je pôvodcom najväčšieho zla a premiér Heger neexistuje

Vláda, ktorá vznikla po voľbách 2020, v pondelok definitívne skončila, a to s obrovskou hanbou, fiaskom a úplným zlyhaním. Takto zhodnotil súčasnú politickú situáciu na tlačovej besede predseda strany Hlas Peter Pellegrini. Ten nazval ministra financií a lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča pôvodcom najväčšieho zla v slovenskej politike.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) podľa Pellegriniho slov neexistuje. Zároveň tvrdí, že predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár prevzal zodpovednosť za to, že „Matovič bude Slovensko terorizovať ďalšie mesiace“.

Predseda Hlasu je presvedčený, že Kollár v záujme udržania si moci drží na poste lídra OĽaNO Matoviča a vládnu koalíciu. „Nemáme vládu ani zodpovednú, ani normálnu. Igor Matovič je prilepený k stoličke a za žiadnych okolností nie je možné tohto človeka odstrániť z jeho postu,“ dodal Pellegrini. Myslí si, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) bola opozíciou v koalícii a zbierala politické body. Odišla podľa neho v najhoršom možnom čase. „Bývalá vládna koalícia je naozaj absolútnym symbolom rozvratu v tejto krajine,“ doplnil.

Pellegrini ponúkol návrh na vyriešenie súčasnej situácie. „Riešením je dohoda na predčasných voľbách. Vyzývam kolegov z vládnej koalície, aby začali rokovať aj s opozíciou o príprave predčasných volieb. Ak sa dohodneme na predčasných voľbách, Hlas urobí všetko pre to, aby do predčasných volieb republika nestagnovala,“ tvrdí predseda Hlasu. Premiéra. Hegera vyzval, aby predstúpi pred parlament a požiada NR SR o vyslovenie dôvery. „Chceme vidieť tých 76 ľudí, ktorí sú ochotní z dlhodobého hľadiska podporovať túto vládnu koalíciu,“ povedal Pellegrini. Predseda Hlasu nakoniec požiadal aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, „aby konečne intenzívnejšie vstúpila do riešenia tejto krízy, aby si sama vyžiadala pri nominácii nových ministrov od premiéra zoznam poslancov, ktorí podpisom súhlasili, že idú menšinovú vládu podporovať,“ uzavrel Peter Pellegrini.

