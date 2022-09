Má 70 hlasov. Heger nevidí dôvod žiadať o dôveru: To rovno môžem podať demisiu

Požiadať parlament o dôveru vláde nie je potrebné. Myslí si to premiér Eduard Heger (OĽANO). Tvrdí, že o vyslovenie dôvery sa žiada, keď sa vláda ustanoví a nie je povinné ju dávať pravidelne schvaľovať. Premiér pripúšťa, že by hlasovanie nemusel ustáť. Pokiaľ by požiadal o dôveru v parlamente pri 70 vládnych poslancoch, môže podľa svojich slov rovno podať demisiu.

„Myslím si, že v tomto momente ísť pred parlament, kde viete, že máte 70 hlasov a dať si deklarovať dôveru, to môžem rovno dať demisiu. Ale ak by som dal teraz demisiu, nevedeli by sme ľuďom dať nič. Do najbližších volieb, a nevieme, kedy budú, by Slovensko bolo v agónii a nevedeli by sme ľuďom priniesť žiadne opatrenia. Takémuto riziku Slovensko nevystavím,“ povedal premiér počas utorkovej tlačovej konferencie v Jelke.

Premiér nerozumie, prečo by mala byť na stole požiadavka na požiadanie o dôveru v parlamente. „Nie je to vôbec potrebné. Vieme, že v parlamente máme 70 hlasov, ale nebudeme utekať z lode, keď vidíme, že ideme do náročnej energetickej búrky,“ dodal Heger.

Heger nechcel ani v utorok hovoriť mená nových ministrov. Zverejní ich po tom, ako sa na nich dohodne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič doplnil, že v prípade obsadenia postov v parlamentných výboroch sú určité tradície. Záleží podľa neho od toho, ako sa bude SaS správať v opozícii.

Výpovede lekárov? Nevidím dôvod

Premiér rovnako nevidí dôvod, aby lekári dávali výpovede. Súčasná vláda podľa neho pracuje na rozsiahlych reformách v zdravotníctve. „Nedáva mi zmysel, aby lekári dávali výpovede vláde, ktorá robí enormný krok pre zdravotníctvo. Nie je to fér voči ľuďom,“ skonštatoval.

Zdravotníctvo je podľa Hegera pre vládu jednou z najvyšších priorít. „Vlády pred nami sa zdravotníctvu nevenovali, zostávalo zanedbané,“ podotkol. Upozornil, že vláda pracuje na reformách, no tie si podľa neho vyžadujú čas. Poukázal tiež, že lekárom predstavili návrh historicky najvyššieho zvyšovania platov.

Premiér tiež skritizoval šéfa lekárskych odborárov Petra Visolajského, že hrozia hromadnými výpoveďami lekárov. „Otázka na mieste je, prečo pán Visolajský neapeloval na predchádzajúcich ministrov, aby sa tieto reformy začali a nevyhrážal sa výpoveďami vedeniam rezortu v predchádzajúcich rokoch,“ dodal.

Visolajský po augustovom rokovaní na Úrade vlády SR uviedol, že iná možnosť ako hromadné výpovede neexistuje. Poukázal na to, že vláda na niektoré požiadavky lekárskych odborov stále nepredstavila riešenia.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) po pondelkovom rokovaní vlády potvrdil, že hromadné výpovede lekárov hrozia. Rezort zdravotníctva sa podľa neho pripravuje na scenár s 3 500 výpoveďami.