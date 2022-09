Sulík: SaS bude hlasovať za odvolanie Matoviča, ak s návrhom príde iná strana

Podotkol, že jeho odchod nepodmienili personálne záležitosti, ale Matovičove rozhodnutia na poste ministra financií. V relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres Sulík povedal, že prezidentka by mala prijať demisie ministrov za SaS začiatkom budúceho týždňa.

Sulík zároveň oznámil, že na dnešnom rokovaní poslaneckého klubu sa všetci zhodli, že budú hlasovať za odvolanie Matoviča, ak s takýmto návrhom príde nejaká strana. „Neviem vám teraz povedať, na základe akého návrhu budeme za to hlasovať. Budeme hlasovať za odvolanie, ak s tým príde napr. Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) alebo Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD)," uviedol. Šéf liberálov však priznal, že možno s návrhom príde i samotná SaS. Podľa Sulíkových slov sa však už „Fico vyjadril, že nebudú hlasovať za odvolanie Matoviča, preto nemá zmysel, aby sme predkladali nejaký návrh".

Na podotknutie, že sám Sulík vytiahol na svoju kandidátku pred dvanástimi rokmi Igora Matoviča, odpovedal, „každý robí na začiatku svojej kariéry chyby". Počas koaličnej krízy vyzval predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár Sulíka s Matovičom, aby ukončili svoje spory, lebo dláždia cestu späť Robertovi Ficovi. Šéf SaS však tvrdí, že „Igor Matovič mal možnosť tomuto zabrániť, keby nebol prilepený na stoličke. My sme sa snažili urobiť veľa ústupkov. Matovič robil všetko preto, aby nás vyštval z koalície". Predseda SaS ďalej priznal, že po odchode z vlády nemá v pláne stretávať sa s predsedom opozičnej strany Smer Robertom Ficom. S Ficom sa podľa vlastných slov počas leta stretol iba raz, a to preto, lebo mu chcel odpovedať na otázky o energetike. „Nevidím to tak, že by to mala byť dráma v našej spoločnosti," uviedol. Sulík však priznal, že stretnúť sa s Ficom bola chyba, pretože to spôsobilo poryv.

Na otázku, prečo dal Sulík koaličným partnerom na rozmyslenie ultimáta až sedem týždňov, predseda SaS odpovedal, „že sa to nedalo vybaviť za jeden týždeň. Chcel som, aby si v OĽaNO všetko v kľude rozmysleli. Heger a Matovič mohli ten čas využiť zmysluplnejšie". Šéf liberálov je presvedčený, že premiér Eduard Heger mal byť aktívnejší pri riešení koaličnej krízy. „Ja som mu to aj opakovane hovoril. Heger je kolegiálne zmýšľajúci človek, SaS sa veľmi dobre fungovalo v jeho vláde, keby nebolo ministra financií," vyhlásil. Sulík sa k návrhu desiatich bodov, ktoré predložilo hnutie OĽaNO, vyjadril, že si prezrel iba úvodné body a ďalej ho nečítal. Dodal, že keď Matovič odíde z vlády, prečíta si celý návrh.

