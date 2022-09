Slovensku nehrozia len predčasné voľby, ale aj strata 1,6 miliardy eur z plánu obnovy

V minulosti sa vďaka získanej ústavnej väčšine podarilo Slovensko zmeniť z čiernej diery Európy, ako ho nazvala v roku 1997 ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová, na tatranského tigra. Tento prívlastok dal Slovensku v roku 2004 počas druhej Dzurindovej vlády americký denník New York Times.

Matovič svoju šancu na zobudenie tigra prepásol nákupom Sputnika V. Druhý pokus mal premiér Eduard Heger (OĽaNO). Veril si, že povestného tigra vďaka miliardám z Plánu obnovy a odolnosti EÚ zobudí. Dnes však musí operovať s menšinovou vládou, ktorá, ak chce niečo presadiť, sa musí spoliehať na hlasy opozície. Heger sa totiž môže v parlamente oprieť len o 70 koaličných poslancov. Či je to konečný počet, nie je isté. Poslanec Tomáš Šudík (OĽaNO) pre denník Pravda priznal, že jeho zotrvanie v koaličnom klube OĽaNO závisí od vývoja v najbližších týždňoch.

Sú ohrozené miliardy z plánu obnovy?

Hoci sa Hegerovej vláde podarilo prijať reformy, ktoré sú potrebné na rozbehnutie európskych investícií, zatiaľ sa z nich nič hmatateľné nespravilo. Momentálne politické turbulencie by však mohli narušiť plánované investície.

„Nesplnenie niektorých míľnikov by napríklad mohlo viesť k ohrozeniu podania celej žiadosti o platbu. Najbližšia žiadosť o platbu vo výške 815 miliónov eur nás čaká túto jeseň, ďalšia na jar v rovnakej hodnote. V prípade druhej žiadosti je ešte nevyhnutné schválenie zákona o sociálnej inšpekcii, ktorý je momentálne v druhom čítaní v Národnej rade SR. Pokiaľ sa ho nepodarí schváliť, Slovensko si nevie požiadať o druhú platbu,“ priznala vedúca komunikačného oddelenia sekcie plánu obnovy Barbora Belovická za Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu na Úrade vlády.

Pre plán obnovy je preto podľa nej dôležité, aby všetky strany, ktoré doteraz stáli za plánom obnovy, podporovali zákony, prípadne ich novely, ktoré je nevyhnutné schváliť v najbližšom období a ktoré sú súčasťou druhej a tretej žiadosti o platbu. „V opačnom prípade môže byť ohrozených 1,6 miliardy eur z plánu obnovy. Kľúčová je tiež kontinuita na ministerstvách, aby tí, ktorí sa už dnes podieľajú na realizácii plánu obnovy, pokračovali v začatej práci. Ich odchod, respektíve výmena, môže spôsobiť spomalenie alebo zastavenie už začatých procesov, teda omnoho viac než uvedených 1,6 miliardy eur,“ zdôraznila.

„Európska komisia sa nevyjadruje k vnútropolitickému dianiu v členských štátoch. Rovnako nezaujímame stanovisko k hypotetickým predpovediam,“ ozrejmila pre denník Pravda hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie v SR Ingrid Ludviková. Spresnila, že pokiaľ by bolo na stole niečo, kde je možné jasne preukázať porušovanie právnych predpisov EÚ, Európska komisia má mechanizmy, ako zaujať stanovisko a žiadať nápravu.

„Čo sa týka Plánu obnovy a odolnosti, jeho plnenie je predmetom zmluvy medzi Európskou komisiou a Slovenskom. V nej sú jasne zadefinované pravidlá a pre Európsku komisiu je kľúčové plnenie míľnikov. Nehodnotíme, či na to vplýva aktuálne politické dianie,“ uzavrela.

Vráti sa „mafia“?

„Nenecháme vás v štichu,“ odkázal Slovákom po demisii ministrov SaS financmajster Matovič. Je to jedno z ďalších podobných vyhlásení, akým bolo aj „nevestičky, dobre bude“, či „nepokazme si to“. Dobre nebolo a pokazili sme si to. O tom, ako zvládne Slovensko energetickú krízu, podľa neho rozhodnú liberáli. „Rozhodne, ako sa bude správať SaS. My teraz musíme robiť správne rozhodnutia pre ochranu ľudí,“ doplnil Matovič.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) je presvedčený, že rozpad koalície povedie k predčasným voľbám, čo bude znamenať návrat „mafie“ a príchod fašistov.

Voľby by podľa prieskumu agentúry Polis pre Zoznam.sk vyhral Smer a odsunul by doterajšieho lídra preferencií Hlas na druhé miesto. „Igor Matovič mal možnosť tomuto zabrániť, keby nebol prilepený na stoličku. Všetci mu to hovorili, umelci, komentátori, novinári,“ zdôraznil Sulík. Výsledkom je podľa neho, že koalícia prišla o 20 hlasov a vláda o štyroch ministrov.

Odvolá opozícia Matoviča?

Najbližšie bude v parlamente čeliť odvolávaniu minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). O prípadnom odvolávaní Matoviča z postu ministra financií otvorene hovorí Sulík. Tvrdí, že ak by Matovič z vlády odišiel, liberáli by sa do nej vrátili.

Ak by k odvolávaniu financmajstra Matoviča prišlo, „za“ bude hlasovať podľa Sulíka všetkých 21 poslancov SaS. Nateraz má Sulíkov klub v parlamente 20 poslancov, no keď sa ministerka v demisii Mária Kolíková (SaS) vráti do parlamentu, získajú jedného navyše. Hlasovanie však podľa neho bude závisieť od toho, kto takýto návrh podá. Za návrh Smeru alebo Hlasu by liberáli hlasovali. Nevie si vraj predstaviť návrh na odvolanie, ak by ho predložila Republika.

V samotnom hlasovaní na odvolanie ministra potrebuje 76 hlasov a predseda Smeru Robert Fico Sulíkovi odkázal, že mu nechce skočiť na lep. „Nebudeme riešiť osobné nezhody. Čo nás má Sulík za idiotov, že odvoláme Matoviča a on sa vráti do vlády? Nebudem skákať, ako on píska,“ vyhlásil Fico. Dodal, že Smer môže hlasovať za odvolanie Matoviča z postu ministra financií jedine vtedy, ak by SaS podporila zmenu ústavy a umožnila predčasné voľby. Povedal, že ak by sa s SaS dohodli na voľbách na jar, mohli by o tom uvažovať.

Má Hegerova vláda dôveru?

Predseda vlády Heger by mal podľa bývalého premiéra Petra Pellegriniho (nezarad., Hlas) v prípade, že chce vládnuť v menšinovej vláde, požiadať o dôveru v parlamente. Podľa lídra Hlasu by sa tak ukázalo, ktorí poslanci ho podporujú. Rovnako by mal Heger povedať i to, s kým bude spolupracovať. „Keď je premiér taký slušný a nemieni fungovať s fašistami a extrémistami, nech požiada o dôveru,“ vyhlásil v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

No premiér si nemyslí, že požiadať parlament o dôveru vláde je potrebné. Tvrdí, že o vyslovenie dôvery sa žiada, keď sa vláda ustanoví, a nie je povinné ju dávať pravidelne schvaľovať. Premiér pripúšťa, že by hlasovanie nemusel ustáť. Pokiaľ by požiadal o dôveru v parlamente pri 70 vládnych poslancoch, môže podľa svojich slov rovno podať demisiu.

„Myslím si, že v tomto momente ísť pred parlament, kde viete, že máte 70 hlasov, a dať si deklarovať dôveru, to môžem rovno dať demisiu. Ale ak by som podal teraz demisiu, nevedeli by sme ľuďom dať nič. Do najbližších volieb, a nevieme, kedy budú, by Slovensko bolo v agónii a nevedeli by sme ľuďom priniesť žiadne opatrenia. Takémuto riziku Slovensko nevystavím,“ povedal premiér počas utorkovej tlačovej konferencie v Jelke.

Premiér nerozumie, prečo by mala byť na stole požiadavka na požiadanie o dôveru v parlamente. „Nie je to vôbec potrebné. Vieme, že v parlamente máme 70 hlasov, ale nebudeme utekať z lode, keď vidíme, že ideme do náročnej energetickej búrky,“ dodal Heger.

Budú predčasné voľby?

Hnutie Sme rodina vraj bude podľa svojho predsedu Borisa Kollára podporovať vládu, pokiaľ sa presadí exekučná amnestia, bude sa podporovať cestovný ruch a vyrieši sa energetická situácia na Slovensku od roku 2023. Pokiaľ by prišlo k obštrukciám v parlamente alebo by nemohla koalícia ďalej pracovať, mali by podľa neho byť predčasné voľby. „Bol by som nerád, ak by sme boli na špagáte ĽS NS,“ zdôvodnil Kollár.

„Musíme v skrátenom konaní zmeniť ústavu, aby v parlamente bolo možné skrátiť volebné obdobie,“ vyhlásil Pellegrini.

Tvrdí, že sa v parlamente musia dohodnúť, že ukončia toto volebné obdobie, vyhlásia parlamentné voľby a ostatné politické strany sa zaviažu, že dokým príde nová vláda, budú spoločne podporovať všetky zákony, ktoré sa budú týkať pomoci občanovi alebo pomoci priemyslu v čase energetickej krízy. „To by bola najférovejšia dohoda a verte, že takto by sme to mohli do nových volieb zvládnuť a nikto by nemohol povedať, že do nových volieb tu bude vákuum a ľudia pomrú od hladu. Nie, dohodnime sa na predčasných voľbách, vyhlásme ich, ale podporujme všetky zákony, ktoré sa týkajú pomoci ľuďom a podnikom,“ spresnil Pellegrini.