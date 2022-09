Exminister Zajac: Koalícia je na tenkom ľade. Sulík sa skôr či neskôr pridá k Ficovi

Táto koalícia sa nenaučila vyjednávať. Najväčší problém, pred ktorým táto koalícia stojí, je nájsť toho vyjednávača, ktorý by mal aj dostatočnú autoritu, hovorí v rozhovore Rudolf Zajac, minister zdravotníctva v druhej vláde Mikuláša Dzurindu (2002 - 2006) za stranu ANO. Osobne som skeptický voči tomu, že sa tam nájde niekto, kto by bol schopný nejakým spôsobom hľadať riešenia bez toho, aby stratil svoju tvár. Teraz je však koalícia na tenkom ľade, lebo Robert Fico s Petrom Pellegrinim skôr či neskôr stratia nervy, Sulík sa pridá a bude vybavené, varuje Zajac.

Čo znamená menšinová vláda pre fungovanie parlamentu? Ako si na to spomínate vy?

Ak má fungovať menšinová vláda, koalícia potrebuje jedného vyjednávača, ktorý nejakým spôsobom dokáže udržať jednotnú líniu a vyjednávať za všetkých. Týchto poslancov treba presviedčať argumentmi a musia byť pripravení aj na to, že budú napádaní z kupovania poslancov. Vtedy to vyhlasoval Fico, lebo dobre znelo, keď sa pýtal, ako je možné, že menšinovej vláde prechádzajú zákony. Dzurinda bol však ako premiér veľký v tom, že bol výborný vyjednávač a vedel dohodnúť veci aj s nezaradenými poslancami. A keď ich dohadoval, nepísali o tom hneď alebo vopred všetci novinári. Síce ho obviňovali z kupovania poslancov, ale nič také nikto nikdy nedokázal.

Ako to ovplyvňuje prácu ministra, ak nemá garantovanú podporu pre svoje zákony?

Od ministrov sa vyžaduje ďaleko viac odhodlania rokovať a ďaleko viac schopnosti hľadať riešenia, ktoré im opozícia a nezaradení poslanci podporia. Ak chcú tí jednotliví ministri niečo presadiť, musia v parlamente rokovať s jednotlivými poslancami. Bolo jedno, či to za mojich čias to boli Vladimír Mečiar alebo Robert Fico. Ministri musia jednoducho hľadať podporu aj u nezaradených. Tých bolo v mojom čase dosť najmä po tom, čo odišli z Mečiarovho HZDS.

Čítajte viac Dzurinda mesiace fungoval v menšinovej vláde. Hegerovi ponúka návod na prežitie

Je na takéto fungovanie podľa vás súčasná koalícia pripravená?

Nebude to pre ňu vôbec jednoduché, pretože táto koalícia sa nenaučila vyjednávať. Jej predstavitelia si mysleli, že všetko patrí im, lebo mali ústavnú väčšinu, ale z nej sa zrazu stala menšina. Osobne som skeptický voči tomu, že sa tam nájde niekto, kto by bol schopný nejakým spôsobom hľadať riešenia bez toho, aby stratil svoju tvár. To je umenie politiky, že nemôžete zapredať svoju dušu. Výsledok by mal byť taký, že sa vám podarí vyrokovať podporu aj od časti opozície, ale nemožno pri tom stratiť svoju politickú tvár. To však nie je až také úplne jednoduché. Tu má súčasná koalícia výhodu, lebo v parlamente bude aj časť opozície, ktorá neodišla z ideových dôvodov, ale kvôli Matovičovi.

Je premiér Eduard Heger takým človekom, ktorý dokáže udržať tú jednotnú líniu?

Líder si vo vlastnej strane aj v koalícii nemôže dovoliť žiadne rozbroje. Musí teda vedieť vyjsť v ústrety vlastným poslancom, lebo aj tí sú volení a majú rôzne požiadavky. Musí však hľadať aj medzi nevládnymi poslancami podporu, aby mu zákony prechádzali. Teraz sú však kľúčoví hlavne tí nezaradení. Keď od nich Mikuláš Dzurinda niečo chcel, určite nebúchal do stola. Najväčší problém, pred ktorým táto koalícia stojí, je nájsť toho vyjednávača, ktorý by mal aj dostatočnú autoritu.

Heger ju teda podľa vás nemá?

Nie, lebo je tam zakódovaná Hlava XXII. Všetci pozerajú na Hegera kriticky, že nemôže nič, je slabý či bábkový premiér. Heger však bude len taký silný premiér, ako mu to dovolí Matovič. Heger je mu nadriadený na úrovni vlády, no Matovič mu je šéf na úrovni vlády. Matovič na vláde síce Hegerovi podlieha, ale už na hocijakom koaličnom stretnutí sa musí Heger prispôsobiť Matovičovi. Musí tam byť šikovný vyjednávať, ktorý je však aj kompetentný a má dosť rozumu a pokory. V tejto koalícii nikoho takého široko-ďaleko nevidím. Bavíme sa len o tom, kto bude schopný Matovič.

Čítajte aj Sulík: SaS bude hlasovať za odvolanie Matoviča, ak s návrhom príde iná strana

Aký osud teda tejto koalícii predpovedáte?

To nechcem predpovedať, lebo dnes je možné všetko, keďže každý tam hrá svoje hry. Bude veľmi ťažké niečo rozumné urobiť. Reformám už odzvonilo, aj keď, našťastie, žiadne sa ani nerobili. Takže to nie je až taká veľká tragédia. Teraz už jasne priznali, že už ide len o to, aby ten fond obnovy dokončili. To sú čisté peniaze, ktoré treba minúť. Ak budú dostatočne flexibilní a budú rokovať, možno im to aj vyjde.

No teraz sú na tenkom ľade, lebo Fico s Petrom Pellegrinim skôr či neskôr stratia nervy, Sulík sa pridá a bude vybavené. Mali si uvedomiť, že bolo ďaleko lepšie vyhovieť Sulíkovi, lebo jeho požiadavka bola oprávnená. Sulík má veľké ego, ale s Matovičom sa naozaj fungovať nedá. Ten človek nepatrí do politiky. Teraz sa ukáže, kto má politickú vôľu vyjednávať. Predstavitelia koalície musia získať podporu, ale nie za cenu, že stratia vlastnú tvár. Nemôže to fungovať tak, ako to už predviedli, že sa Matovič spojí s fašistami.