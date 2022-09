Neďaleko Bytče spadlo malé lietadlo. Zranili sa dvaja muži

Na miesto havárie malého lietadla, ktoré následne začalo horieť, vyslali podľa polície všetky záchranné zložky. „Oboch mužov previezli do nemocnice na ošetrenie. Príčina pádu je nateraz v štádiu vyšetrovania,“ doplnila polícia.

Informáciu o páde lietadla prijali zdravotnícki záchranári na tiesňovej linke 155 o 18.28 h. Podľa nich si vyžiadal jedného zraneného. „Na pomoc sme okamžite vyslali záchranárov. Zraneného, ktorý utrpel popáleniny 2. stupňa, však ešte pred príchodom posádky svedkovia udalosti naložili do auta a smerovali s ním do nemocnice. Posádka ho od nich prevzala, ošetrila ho a previezla do nemocnice,“ povedala pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline prijali podľa hovorkyne Lenky Zátekovej jedného z účastníkov nehody lietadla. „Muž utrpel popáleniny tváre, horných a dolných končatín a popáleniny pokrývajú 30 percent povrchu jeho tela. Pacient je stabilizovaný, pri vedomí, absolvoval všetky nevyhnutné vyšetrenia. V celkovej anestézii mu náš tím zdravotníkov momentálne ošetruje popáleniny na operačnej sále oddelenia úrazovej chirurgie,“ uviedla.

Na pád lietadla upozornili portály noviny.sk a tvnoviny.sk. Ako uviedli, lietadlo spadlo na stajne, kde bývajú umiestnené kone. Tie však v čase nehody v stajni ešte neboli.