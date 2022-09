Jankovská na súd v kauze Fatima neprišla, ospravedlnila sa. Pojednávanie sa aj tak začalo

„Nebudem sa z úcty k súdu pred vojdením do pojednávacej miestnosti k ničomu vyjadrovať. Ako vidíte, pani Jankovská neprišla zo zdravotných dôvodov,“ povedal pred súdom novinárom obhajca Peter Erdös.

Na súde je však prítomný obžalovaný Róbert Krajmer a prišiel aj Ondrej Janíček. Eskorta priviedla aj Michala Vidu (v procese má postavenie svedka-poškodeného).

Advokát ospravedlnil Jankovskú a sudcovi zároveň predložil jej aktuálnu lekársku správu Jankovská súhlasí s vykonaním hlavného pojednávania v jej nepritomnosti. Aj Jankovskej svat Peter Vasko dal súhlas, aby sa konalo v jeho neprítomnosti.

Keďže podľa dozorového prokurátora i obhajcov obžalovaných boli splnené podmienky na konanie hlavného pojednávania, súhlasili s jeho otvorením. Sudca ho otvoril a prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa mohol vzniesť obžalobu.

Jankovská sa odvoláva na zdravotné problémy

Keď sa 19. augusta blížila Jankovská v sprievode svojho advokáta Petra Erdösa k budove Okresného súdu v Trnave na svoj prvý súd, začali sa jej podlamovať nohy, triasla sa a právny zástupca ju musel podopierať. Pred sudcom mala neskôr problém povedať jednu súvislú vetu a pre nevoľnosť musela na chvíľu opustiť pojednávaciu miestnosť. Ani túto stredu sa na súd nedostavila, ospravedlnila sa zo zdravotných dôvodov.

Erdös ešte skôr uviedol, že jeho klientka má záujem po otvorení hlavného pojednávania a prednesení obžaloby urobiť vyhlásenie o svojej nevine. „To môže urobiť len obžalovaný,“ dodal s tým, že zastúpiť ju v tomto nemôže. Neskôr sa už pojednávania pravdepodobne ani zúčastňovať nebude. Podľa jej advokáta na to nie je vzhľadom na jej zdravotný stav spôsobilá. Je však spôsobilá vnímať zmysel a účel trestného konania.

Sudca Rudolf Bott v auguste hlavné pojednávanie napokon neotvoril. Jankovská si prevzala súdnu zásielku s obžalobou neskoro a nebola tak dodržaná 5-dňová lehota na prípravu pred pojednávaním. So skrátením prípravnej lehoty bývalá sudkyňa a niekdajšia štátna tajomníčka, nominantka Smeru, nesúhlasila.

Na lavicu obžalovaných sa v auguste posadil aj Róbert Krajmer, chýbal však Jankovskej svat Peter Vasko. Jeho obhajkyňa ho ospravedlnila z dôvodu, že v tom čase bola jeho manželka pozitívna na ochorenie Covid-19. Dal však súhlas na konanie v jeho neprítomnosti.

Ak sa nevyskytnú žiadne prekážky, sudca Bott by mal dnes otvoriť hlavné pojednávanie a čítať by sa mala obžaloba. Jankovská je obžalovaná zo zločinu vydierania a Krajmer zo zločinu marenia spravodlivosti v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Vasko čelí obžalobe pre vydieranie a marenie spravodlivosti. Okrem dnešného termínu boli vytýčené aj ďalšie dva, a to 13. októbra a 6. decembra.

Kauza, pre ktorú sa trojica ocitla na lavici obžalovaných, sa týka trenčianskeho nočného baru Fatima a siaha až do roku 2000. Jankovská v nej pred vyše 20 rokmi vystupovala ako trenčianska sudkyňa, ktorá poslala do väzenia vtedajších majiteľov klubu Ondreja Janíčka a Jozefa Strelčíka za údajné vydieranie.

Dvojicu mužov už iný trnavský sudca po dlhom čase v júli tohto roka oslobodil. Neuveril však výpovediam viacerých svedkov. Ich verziu označil za príliš zložitú a prirovnal ju k detektívnym príbehom. Jedným z týchto svedkov bol aj Michal Vida, člen zločineckej skupiny sýkorovcov, ktorá chcela získať bar Fatima.

Práve s Vidom, ktorý v procese vystupuje ako svedok-poškodený, súvisí obžaloba. Ten tvrdí, že Jankovská s Vaskom ho mali donútiť zmeniť jeho skoršiu výpoveď o úplatku pre Jankovskú za to, že pomôže mafii odstaviť Janíčka so Strelčíkom a otvorí tak dvere dnes už zosnulému šéfovi sýkorovcov Petrovi Čongrádymu k baru Fatima. Krajmer mal so zmenou výpovede pomáhať.