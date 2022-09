Čaputová v Grécku: Cestou z kríz je najmä európska spolupráca a jednota

V utorok to počas oficiálnej návštevy Grécka uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR informuje na základe vyjadrenia jej hovorcu Martina Strižinca.

Čaputová sa v Aténach stretla s gréckou prezidentkou Katerinou Sakellaropuluovou a gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom. Rokovala s nimi najmä o možnosti využívať ich LNG terminály na posilnenie energetickej bezpečnosti Slovenska, keďže Grécko sa chce stať energetickým centrum v južnej Európe. Prezidentka to uviedla na svojom oficiálnom účte na Facebooku.

Slovenskí a grécki predstavitelia hovorili aj o súčasnej geopolitickej situácii vrátane ruskej invázie na Ukrajinu a vzťahoch medzi Gréckom a Tureckom.

„S mojimi gréckymi partnermi sme sa zhodli, že cestou z kríz, ktorým čelíme – energetickej, klimatickej, ale aj tej bezpečnostnej priamo v našom susedstve – je najmä silná európska spolupráca a jednota,“ uviedla Čaputová.

So Zuzanou Čaputovou odletela do Grécka i početná delegácia zložená z podnikateľov, predstaviteľov štátnej správy a výskumu či neziskovej organizácie, ktorá sa venuje začleňovaním vylúčených rómskych komunít do spoločnosti. Prezidentka podľa vlastných slov verí, že tento projekt by mohol byť inšpiráciou aj pre Grécko.