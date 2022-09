Matovič odrádza odborníkov a nazýva ich samovrahmi. Lenč: Minister straší

Po tom, čo ministri za SaS Branislav Gröhling, Mária Kolíková a Ivan Korčok podali demisie, sa začalo špekulovať, kto by ich mohol nahradiť. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) uviedol, že ich miesta obsadia odborníci. Ako možní nástupcovia sa spomínajú napríklad analytik Karol Hirman či diplomat a veľvyslanec Rastislav Káčer. "Ľudia, ktorých sme oslovili, to akceptovali, teraz sú na rade politické diskusie," zdôraznil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Dodal, že "kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič".

Matovič chce, aby si nástupca Richarda Sulíka na poste ministra hospodárstva bol vedomý, do akej situácie sa dostane.

"Nezáleží, ktorá strana bude zodpovedná za ten rezort. Je zodpovedné tam mať človeka, ktorí sa rozumie danej problematike,“ povedal Naď.

Premiér Heger povedal, že sa o nových menách chce najskôr poradiť s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a až tak sa o nich dozvie verejnosť. Vymenovanie budúcich ministrov sa očakáva začiatkom budúceho týždňa. S výnimkou ministra v demisii Korčoka sa všetci ministri za SaS vracajú do parlamentu.

Matovič náhradníkov straší

Nová vláda bude podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) kombináciou menšinovej a úradníckej. Podľa Matoviča pravdepodobne po reorganizácii vlády spíšu nový dodatok ku koaličnej zmluve. Potvrdil tiež, že o Karolovi Hirmanovi sa hovorí ako o možnom kandidátovi na post ministra hospodárstva. „Ale pripadajú do úvahy aj iné mená. Môže to byť nakoniec úplne inak, ako to bolo prezentované,“ povedal minister financií. S niektorými kandidátmi na nových ministrov sa už stretli a s ďalšími sa budú stretávať ešte dnes.

Matovič však chce, aby si nástupca Richarda Sulíka na poste ministra hospodárstva bol vedomý, do akej situácie sa dostane. Výkon funkcie v súčasnej situácii nazval samovražednou misiou. Matovič opäť kritizoval za výkon funkcie Richarda Sulíka, Branislava Gröhlinga aj Máriu Kolíkovú. „Jediný, kto odišiel s čistým štítom, je Ivan Korčok,“ povedal po rokovaní vlády. Takisto spochybnil súdnu mapu a fungovanie rezortu justície.

„Nerozumiem, ako môže predseda najsilnejšej vládnej strany takto strašiť obyvateľstvo. Politici by mali problémy riešiť, a nie ich vytvárať tým, že vyjadreniami odrádzajú potenciálnych kandidátov na ministrov,“ ozrejmil politológ Jozef Lenč.

Spresnil, že rovnako by nemali problémy vyrábať tým, „že svojimi nezodpovednými táraninami posilňujú sociálne napätie“.

„Neviem si predstaviť, že Olaf Scholz alebo Petr Fiala v čase, keď majú menšinovú vládu a štát prichádza do zlého obdobia, by podobne argumentovali len preto, aby poškodili odchádzajúcej strane,“ čuduje sa politológ. Mieni, že takéto reakcie môžu v konečnom dôsledku len poškodiť Slovensku.

„Ak chce niekto škodiť Slovensku, tak sa bude vyjadrovať tak, ako sa vyjadruje Igor Matovič. Tým, že sa chce pomstiť konkrétnym ľuďom a konkrétnej strane, si neuvedomuje, že škodí všetkým,“ zdôraznil. Dodal, že jedna vec je „myslieť si o jednotlivých ministroch, že sú idioti, ale rečami, že Slovensko nie je na nič pripravené, ohrozuje vnímanie Slovenska v zahraničí“.

Môže školstvo viesť veriaci?

Poslanec Richard Vašečka (OĽaNO) pre portál aktuality.sk potvrdil, že je medzi vážnymi kandidátmi na post ministra školstva. „Nemám túžbu po funkcii ministra, ale nevyhýbam sa zodpovednosti a nevylučujem to. Osobne sa však prikláňam k tomu, aby tento post zastával nestranícky odborník nominovaný hnutím OĽaNO.“ Konečné slovo, kto si sadne do kresla ministra školstva, bude mať podľa Vašečku premiér. Ako o kandidátovi na ministra školstva sa vraj v koalícii hovorí o Danielovi Bútorovi. Bútora sa zúčastňoval na študentských aktivitách v novembri 1989. Pracoval pre Rádio Slobodná Európa, neskôr sa stal riaditeľom slovenského oddelenia. Dnes je lektorom a koučom v oblasti leadershipu a riadenia projektov. Zatiaľ nie je jasné, ako odpovedal na ponuku.

Minister školstva v demisii Branislav Gröhling pri mene jeho možného nástupcu Daniela Bútoru vyjadril obavu, čo sa bude diať so školstvom v budúcnosti. Obáva sa pretláčania konzervatívnej ideológie, ktorá by „nás mohla všetkých mrzieť.“ Dokonca hovorí, že by mohlo prísť k zrušeniu etickej alebo sexuálnej výchovy.

„Počas komunizmu sa stretával s kresťanským disentom aj chodil na bohoslužby v súkromných bytoch. V dospelosti sa dal pokrstiť. Pohyboval sa v študentskom hnutí, vo VPN aj v KDH. Nič z toho ale vo mne nevzbudzuje obavy,“ skonštatoval podpredseda strany SPOLU a odborník na vzdelávanie Juraj Hipš. Zdôraznil, že aj veriaci človek môže byť rovnako dobrým ministrom ako agnostik alebo neveriaci. „Problémom je, ak verejné funkcie zastávajú fanatici so snahou upierať práva druhým. Toto ale nie je prípad Dana Bútoru,“ podotkol.

Spresnil však, že pri Bútorovi ako ministrovi školstva má iné obavy. „Ako to zvládne s Igorom Matovičom. To sú oprávnené obavy do budúcnosti,“ dodal.

Postavil sa proti Matovičovi

Minister zahraničných vecí v demisii Ivan Korčok (nominant SaS) predpokladá, že nominanta na post šéfa diplomacie bude navrhovať OĽaNO. Meno jeho nástupcu s ním nikto nekonzultoval.

Korčok sa po svojom odchode z ministerstva nepripravuje na žiadny veľvyslanecký post. „Nemám ani pripravené žiadne lukratívne alebo teplé miesto v zahraničí,“ odpovedal na otázky o jeho budúcnosti.

Zároveň povedal, že súčasná situácia s energiami donúti šetriť aj slovenské zastupiteľské úrady v zahraničí. „Toto je nová záťaž, s ktorou sa budeme musieť vysporiadať. Budeme si musieť uťahovať opasky a kohútiky,“ skonštatoval Korčok. Kvituje, že návrh rozpočtu na budúci rok dáva rezortu diplomacie šancu, že to zvládne. V tejto súvislosti nepredpokladá rušenie kultúrnych prezentácií Slovenska.

Za Korčoka by mohol nastúpiť veľvyslanec Slovenska v Českej republike a dlhoročný diplomat Rastislav Káčer, o ktorom sa hovorilo ako o možnom adeptovi na funkciu už po posledných parlamentných voľbách. „Nemám nič k téme personálnych zmien vo vláde, čo by som osobne, verejne komentoval. Sám som zvedavý na to, ako sa koalícia dnes dohodne na tom, ako ďalej,“ uviedol veľvyslanec Slovenska v Českej republike Rastislav Káčer pre portál ta3.com. V koaličných kuloároch sa hovorí, že je vraj pravdepodobné, že sa stane ministrom.

No Káčer bol medzi veľvyslancami, ktorí sa v apríli roku 2021 pustili do expremiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Prekážalo im, ako po tom, čo Matovič doviezol neregistrovanú vakcínu Sputnik V, spochybnil nezávislé inštitúcie a zaútočil na vlastnú zahraničnú službu. V minulosti sa viacerí odborníci presvedčili, že Matovičov hnev nepozná hraníc a financmajster je ochotný ísť do osobných invektív.

„Spochybniť nezávislé a odborné inštitúcie vlastného štátu, zaútočiť na vlastnú zahraničnú službu, spochybňovať autoritu vlastného ministra zahraničných vecí, ignorovať písané a nepísané pravidlá pri výkone ústavnej funkcie – toľkokrát, v takom krátkom čase a takej intenzite – je v pomeroch SR bezprecedentné,“ uvádzalo sa vo vyhlásení, pod ktoré sa podpísali slovenskí veľvyslanci Iveta Hricová, Radovan Javorčík, Rastislav Káčer, Andrea Elscheková Matisová, Peter Mišík, Michal Mlynár, Igor Slobodník a Miroslav Wlachovský.

Expert na energetiku

Minister hospodárstva v demisii a Sulík v stredu po rokovaní vlády oznámil, že je to bola jeho posledná účasť na rokovaní vlády. Zároveň predpokladá, že prezidentka Zuzana Čaputová prijme jeho demisiu začiatkom budúceho týždňa a on sa dozvie meno svojho nástupcu. Predseda SaS priznal, že by bolo dobré, keby sa potvrdili slová z médií a jeho nástupcom bol Karel Hirman. Sulík tiež skonštatoval, že nový minister sa mohol do problematiky hospodárstva dostať už v lete. „Bohužiaľ, tento čas však Igor Matovič a premiér Eduard Heger (OĽaNO) nevyužili. Som presvedčený, že Matovič vedel, že neodstúpi,“ povedal Sulík. Karel Hirman je podľa neho expert na energetiku. „Dokáže pokračovať v našej práci, predpokladám to,“ uviedol.

Sám sa však už ministerských povinností zbavuje. Na piatkový mimoriadny summit ministrov zodpovedných za energetiku namiesto neho pôjde štátny tajomník Karol Galek. Podľa Sulíka je to najlepšie riešenie, keďže on je už ministrom v demisii. Štátni tajomníci za SaS by mali na svojich postoch zotrvať do polovice septembra.

Stroskotaná súdna mapa

Dva roky sudcovia upozorňujú na problémy, ktoré prinesie nová súdna mapa. Odchádzajúca ministerka spravodlivosti Kolíková tvrdí, že zavádzanie novej súdnej mapy do praxe od januára budúceho roka neochromí činnosť súdov. Sudcovia z praxe však hovoria o opaku. Upozorňujú, že nebudú vedieť zostaviť rozvrhy práce, plánovať pojednávania a ak ich ministerstvo preloží na iné pracoviská, bude to protiústavné. Ministerke pri jej poslednej návšteve na jednom z bratislavských okresných súdov dali svoj postoj najavo oblečením do čierneho odevu a sklopenými hlavami.

„Reforma súdnictva bola začatá, ale súdy informujú, že od nového roka nebudú pojednávať,“ priznal obavy minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Zdôraznil však, že za akúkoľvek nomináciu budú niesť politickú zodpovednosť všetci.

Práve pri rezorte spravodlivosti je situácia s možnými náhradníkmi najzložitejšia. Medzi možnými kandidátmi sa spomína prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, predseda Ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO), poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) či Ľudovít Bradáč. Bradáč patrí k proreformným a protikorupčným sudcom. Tiež sa postavil exministrovi spravodlivosti a bývalému šéfovi Najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi. Následne sa stiahol do ústrania na odľahlú usadlosť pri Krupine, kde sa venoval farmárčeniu.

Ľudovíta Bradáča ako šéfa rezortu spravodlivosti spočiatku blokovalo hnutie Sme rodina, no podľa informácií denníka Pravda ho ako možného kandidáta na daný post odblokovalo. Šéf Súdnej rady Ján Mazák podľa informácií denníka Pravda ponuku viesť rezort odmietol.