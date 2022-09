Remišová: Nemohla som konfliktu medzi Sulíkom a Matovičom zabrániť, nie som vzťahový psychológ

Zároveň v relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres uviedla, že za štvorkoalíciu lobovala najmä pre energetickú krízu, ktorá sa týka aj Slovenska. Vicepremiérka na margo osobných sporov medzi predsedom strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardom Sulíkom a lídrom hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorom Matovičom dodala, že konfliktu nemohla zabrániť, keďže nie je vzťahový psychológ.

Predsedníčka Za ľudí tvrdí, že počas koaličnej krízy apelovala najmä na zodpovednosť, ktorá náležala jej koaličným partnerom. „Zodpovednosťou Sulíka s Matovičom bolo pomáhať ľuďom, a zvlášť v súčasnej situácii. Myslím si, že ani jeden, ani druhý si nemajú čo vyčítať,“ tvrdí Remišová, ktorá uviedla, že politik by nemal „vyplakávať“ na sociálnych sieťach. Vicepremiérka zároveň priznala, že sa hlboko mýlila, keď si myslela, že v súčasnej vláde nebude žiadna koaličná kríza. „Richard Sulík musel dobre vedieť, že Matovič neodstúpi z postu ministra financií. Snažila som sa nájsť SaS cestu von z kúta, kam sa sama zahnala,“ povedala a zároveň priznala, že strana Za ľudí nebola súčasťou sporov a ani ich nevyvolala.

Veronika Remišová nesúhlasí s výrokom, ktorý povedal v stredu 7. septembra Boris Kollár v relácii Braňo Závodský Naživo, že predseda SaS mal odstúpiť hneď a nečakať s tým až do konca leta. „Moja prosba k Richardovi Sulíkovi bola, aby neodchádzal, a hlavne nie počas najväčšej krízy. Tá ohrozuje základy Európskej únie, ktoré sa môžu čoskoro rozsypať,“ tvrdí predsedníčka Za ľudí. Na otázku, či je Matovič dobrým ministrom do nadchádzajúcich časov, Remišová odpovedala, že predseda OĽaNO mal dobré i zlé chvíle. Vicepremiérka zároveň dodala, že SaS majú u nej vždy dvere otvorené. „Ich návrat späť do koalície je možný. Stále ich vnímam ako spojenca a nie ako nepriateľa, pretože nepriateľ sedí v úplne iných laviciach“.

Strana Za ľudí má v súčasnosti v parlamente troch poslancov, čo Remišová okomentovala slovami, že „veľkosť nie je dôležitá“. „V menšinovej vláde je každý jeden poslanec kľúčový a najdôležitejší sú poslední traja, a to sú tí v Za ľudí,“ povedala. Remišová tvrdí, že robia zodpovednú politiku a čo sľúbia, to aj splnia, „ak ľuďom na Slovensku takýto typ politiky nestačí, tak potom nebudeme v politike“. Predsedníčka Za ľudí zdôraznila, že sa neobjaví na kandidátke OĽaNO, pretože sa sústredí len na svoju stranu. Zároveň priznala, že strana bude pracovať aj s nezaradenými poslancami, no Remišová odmietla uviesť, ktorí to budú.

Na mená prípadných ministrov do rezortov, ktoré opustili nominanti za SaS, nechcela Remišová reagovať. „Najprv musí mená dostať prezidentka Zuzana Čaputová a následne môžu tie mená zverejniť. Avšak myslím si, že by bolo dobré a racionálne, aby štyria nominanti boli odborníci a nestraníci. Je veľmi dôležité, aby sme sa na tých menách zhodli,“ tvrdí vicepremiérka a dodala, že premiér Eduard Heger (OĽaNO) a všetky strany budú za nich niesť zodpovednosť. Na záver Remišová uviedla, že premiér Eduard Heger má mimoriadne ťažkú pozíciu, a nič by nevyriešilo to, keby podal demisiu. „Nasledovali by predčasné voľby, a to by bola jedna veľká katastrofa“.