ZMOS: V tejto chvíli podávame pomocnú ruku vláde my, aby už netápala

Štvrtkové zhromaždenie starostov a primátorov pred Úradom vlády SR je podaním pomocnej ruky kabinetu, aby začal počúvať skúsenosti z praxe a už tak netápal vo svojich rozhodnutiach. Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedli na začiatku mítingu pred sídlom exekutívy. Zdôrazňujú nielen to, že samosprávy najlepšie poznajú dosah kríz na bežných ľudí, ale aj to, že bez výraznej pomoci miest a obcí by štát tieto krízy nedokázal zvládnuť.