Lipšic pre Pravdu: Z Fica si ťažkú hlavu nerobím, Žilinka sa nás nikdy nezastal

Predseda Smeru Robert Fico dal zhruba pred mesiacom trestné oznámenie za sabotáž na takmer celý štát, ale vás tam uviedol ako jedného z hlavných podozrivých. Povedal, že Smer vyhrá voľby a títo ľudia budú musieť odísť. Nevnímate to ako zastrašovanie?

Na mňa už podali trestné oznámenie členovia takmer všetkých zločineckých skupín. Obhajoba ľudí obvinených z trestnej činnosti bielych golierov je v princípe úplne rovnaká, ako bola obhajoba tých klasických hrubokrkých zločineckých skupín. Vtedy sa tomu len nevenovala taká pozornosť. Oni vtedy tiež spochybňovali spolupracujúcich obvinených, hovorili, že sú nahováraní na výpovede, že klamú. Dávali trestné oznámenia na sudcov, prokurátorov, alebo aj na mňa, keď som bol minister spravodlivosti alebo minister vnútra. Túto istú obhajobu teraz zaujali ľudia obvinení z trestnej činnosti bielych golierov.

Necítia z toho ani vaši kolegovia prílišný tlak?

Nie. Je aj mojou úlohou chrániť mojich kolegov a zastať sa ich. V žiadnej normálnej krajine sa nedeje to, aby sa o prokurátoroch či sudcoch hovorilo ako o mäsiaroch, gestapákoch alebo zvieratách. Vyšetrovateľov sa často zastane policajný prezident, niekedy minister vnútra, sudcov sa zastala aj Súdna rada, aj predseda Najvyššieho súdu. Nás sa vedenie Generálnej prokuratúry nezastalo nikdy. Ani vo vzťahu k týmto naozaj už bezprecedentným útokom. Beriem to na vedomie. Generálna prokuratúra proste komunikuje iné témy vrátane tých lifestylových. To je vec Generálnej prokuratúry a nebudem to komentovať. Ale potom sa svojich kolegov musím zastať ja. To aj určite budem robiť. Ak by v tom verejnom priestore nebolo toľko útokov, tak ani tento rozhovor nerobíme.

Napriek tomu ich to celé časom neodradí?

Máme tu prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí celý svoj život zasvätili odhaľovaniu a stíhaniu najzávažnejších foriem kriminality. Tí, ktorí sú dnes pranierovaní, sú tí istí, ktorí vyšetrovali zločinecké skupiny sýkorovcov, sátorovcov, takáčovcov, piťovcov. Tí istí vyšetrovatelia, tí istí prokurátori. Pre mňa sú hrdinovia. Mnohých z nich už dnes dobre poznám, a povedali mi, že to robia napriek všetkým tým tlakom a škandalizácii najmä kvôli svojim deťom. Aby žili v spravodlivejšej a slušnejšej spoločnosti, kde nikto – akokoľvek vplyvný či bohatý – nestojí nad zákonom. V minulosti tu bol istý úzus, že na osoby na určitom mocenskom a podnikateľskom stupni sa nesiaha. Ten úzus sme prelomili. A akcia, samozrejme, prináša reakciu.

Kedy bude podaná obžaloba v kauze Súmrak, kde je Fico obvinený spolu s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom?

To vám neviem povedať, lebo som z tohto prípadu vylúčený. Vôbec nie som o tom informovaný, pretože aj všetky úkony nadriadeného prokurátora vykonáva môj zástupca doktor Masár. On rozhodoval aj o sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia. Ja som ani to uznesenie nečítal. Ako poškodený by som sa síce mohol dostať k spisu, ale nežiadal som o to.

Aj Generálna prokuratúra mala prieťahy

Ak teda nepoznáte bližšie okolnosti prípadu, veríte, že prokurátori a vyšetrovatelia urobili takú dobrú prácu, že prípad po podaní obžaloby obstojí pred súdom?

Poviem to vo všeobecnosti. Týka sa to viacerých vecí, nielen tohto prípadu. Prekvapuje ma, a to sa týka aj štvrtkového hlavného pojednávania vo veci obvinených Kováčik/Košc, že obhajcovia obvinených sa vehementne domáhajú zrušenia obvinenia pred podaním obžaloby, pričom tvrdia, že dôkazná situácia je strašne slabá, celé je to vymyslené, nie sú tam žiadne dôkazy, ale napriek tomu sa boja ísť na súd. Sú na slobode a ak sú nevinní, tak im nič nehrozí. Ak by som bol presvedčení, že proti mne nie sú žiadne dôkazy, na súd by som sa tešil. Bude verejné hlavné pojednávania a tam sa ukáže, aká je dôkazná situácia. Napriek tomu enormnému tlaku sú naše obžaloby na Špecializovanom trestnom súde aj na Najvyššom súde úspešné. Aj často spomínané rozhodnutia Ústavného súdu, ktorými boli zrušené niektoré rozhodnutia o väzbe, boli kvôli technickým a čisto formálnym veciam. Jediné rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré konštatovalo nedôvodnosť trestného stíhania a slabú dôkaznú situáciu, bolo za ostatné dva roky vo veci Haščák. Na druhej strane máme prípady iných častí prokuratúry, napríklad v kauze obvinených vyšetrovateľov či svedkov Makó a Beňa, kde súdy opakovane rozhodli, že trestné stíhanie je vedené nedôvodne.

Čakáte, že v kauze Súmrak bude tlak na použitie paragrafu 363 Trestného poriadku?

Ja nič nečakám.

Vo Ficovej kauze Súmrak generálny prokurátor konštatoval prieťahy v konaní. Nespochybňuje ani to vašu dôveru v úspešnosť blížiacej sa obžaloby?

Nie. Bolo rozhodnuté absolútne včas. My ideme presne podľa zákona, nech sa týka kohokoľvek. Prokurátori ÚŠP konajú s nadhľadom a zákonne, čo dokazuje napríklad aj to, že keď prišiel návrh na podanie obžaloby vo veci Súmrak a prokurátor zistil len technický procesný problém, vec vrátil vyšetrovateľovi na doplnenie vyšetrovania. Na tú technickú procesnú chybu pritom neprišli obvinení ani ich obhajcovia, ale prokurátor ÚŠP.

Vyjasnili ste si s pánom generálnym prokurátorom už tento spor?

My sme na to reagovali a stále som toho názoru, že žiadne prieťahy tam neboli. Bol som stanoviskom Generálnej prokuratúry o prieťahoch v tomto konaní prekvapený. A na Generálnej prokuratúre sa našli prípady, kde sa o sťažnostiach obvinených rozhodovalo oveľa dlhšie. Zdá sa mi, že by bolo dobré mať rovnaký meter.

Takže ste si to nevyjasnili na nejakej pracovnej porade?

My teraz porady nemávame. V zásade len raz za štvrťrok. Pravidelné, takmer týždňové operatívne porady, aké bývali v minulosti, už nie sú. To je ale, samozrejme, vec rozhodnutia generálneho prokurátora a mne to neprináleží komentovať. Práce však máme dosť, takže mi tieto porady ani nejako nechýbajú.

Vyšetrovateľov NAKA aj prokurátorov ÚŠP chválite. Prečo sú ale potom stále trestne stíhaní viacerí policajti okolo vyšetrovateľa Jána Čurillu?

To sa treba opýtať Generálnej prokuratúry, ktorá vyhodnocovala ich sťažnosti a zamietla ich napriek rozhodnutiu krajského súdu o nedôvodnosti trestného stíhania.

Ako je to vôbec možné?

Myslím si, že ak aj nesúhlasíme s rozhodnutiami súdov, v právnom štáte ich stále musíme rešpektovať. Malo by byť neprijateľné, aby sa s nejakom mierou pravidelnosti rozhodnutia prokuratúry odchyľovali od rozhodnutí súdov v danej veci. To pre právny štát nie je dobré.

Granát z tylu

To je aj prípad Makó-Beňa, ktorým síce bolo zrušené obvinenie z krivých výpovedí, ale Generálna prokuratúra stále nerozhodla, či trestné stíhanie zastaví?

Nepoznám tú vec bližšie, ale zdá sa mi, že to obvinenie bolo zrušené Krajskou prokuratúrou Košice ešte niekedy v júni a o sťažnosti proti uzneseniu o zastavení trestného stíhania sa stále nerozhodlo. To je už koľko mesiacov? Máme naozaj rovnaký meter? Nech si dá na to každý odpoveď sám.

Končia už tie snahy o zastavenie veľkých korupčných káuz? Skončila sa už vojna v polícii?

Bolo bezprecedentné, že len čo začali byť podozriví vysokí funkcionári polície a bezpečnostných zložiek vrátane bývalého riaditeľa SIS, zrazu sa vytvoril na policajnej inšpekcii akýsi antitím, ktorého cieľom bolo pracovať na vyšetrovateľoch tímov Očistec a Fénix a nejakým spôsobom zastaviť či spomaliť trestné stíhania v kauzách, ktoré vedú do najvyšších poschodí spoločnosti a ekonomiky.

Takže by ste nepovedali, že tie snahy sa končia?

To neviem. Samozrejme, nikdy pre mňa nie je prekvapením, keď sa obvinení, politici či oligarchovia bránia akýmkoľvek spôsobom. Skôr ma prekvapuje, že aj časť inštitúcií, ktoré by mali byť na strane presadzovania práva, sa pridá na druhú stranu. A to je pre mňa aj najväčším sklamaním. Dozorujeme a zastupujeme tie najzávažnejšie kauzy, očakával by som, že nás v tomto úsilí budú všetky inštitúcie presadzovania práva podporovať. Vojenskou terminológiou povedané – my sme v prvej línii, ÚŠP je prvostupňová prokuratúra pre boj proti najzávažnejšej trestnej činnosti. Máme teda silných protivníkov. Očakával by som teda, že nám ostatné orgány presadzovania práva budú pomáhať, že nám budú garantovať takpovediac „tylové zabezpečenie“. Je pre mňa smutné, že niekedy namiesto tohto zabezpečenia priletí na nás granát aj zozadu od vlastných. Beriem to ale ako realitu. My máme záujem o dobrý vzťah so všetkými inštitúciami, s políciou, s ostatnými zložkami prokuratúry či so Slovenskou informačnou službou. Keď som však napríklad oslovil riaditeľa SIS vo veci Gorila a urgoval žiadosti o zbavenie mlčanlivosti, aby sme s prípadom mohli pohnúť, SIS mi za rok ani len neodpovedala. Potom sa pýtam, ako je to v právnom štáte možné? A v čí prospech sa tak deje.

Ako sa vám podarilo oslobodiť sa od vašej politickej minulosti, najmä od politickej rétoriky, na ktorú ste si v politike za tie roky zvykli?

V politike už nie som od roku 2016, teda šesť rokov. Neudržiavam ani kontakt s nikým z politiky, ani z advokácie. Bývalé vedenie špeciálnej aj Generálnej prokuratúry bolo s politikmi v oveľa intenzívnejšom kontakte. Platí to, čo som povedal pri híringu na špeciálneho prokurátora, že v prípade zvolenia „odstrihnem“ všetky svoje kontakty. A musím povedať, že to nie je ľahké. Po tých rokoch som mal v tomto prostredí aj bližšie a kamarátske vzťahy. Dnes som ale v oveľa intenzívnejšom – aj po spoločenskej stránke – kontakte so svojimi kolegami prokurátormi. A musím povedať, že za rok a pol bolo pre mňa tým najväčším obohatením – po ľudskej aj odbornej stránke – spolupracovať s mojimi kolegami na ÚŠP.

Paradoxne ste boli však práve vy uznaný za vinného z disciplinárneho previnenia za porušenie zdržanlivosti…

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu rešpektujem. Napriek tomu, že som ho napadol ústavnou sťažnosťou na Ústavnom súde. Vyjadril som sa vtedy k veci, ktorá bezprostredne súvisela s trestnými vecami v dozore ÚŠP. Je pre mňa trochu zarážajúce, že prokurátori Krajskej prokuratúry Bratislava sa opakovane vyjadrujú v médiách k veciam v dozore ÚŠP, a to je akoby v poriadku. V tomto musím žiaľ konštatovať, že rovnaký meter ani zďaleka neplatí.