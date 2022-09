Matovič si aj v novej vláde nájde nepriateľa, nech v nej bude ktokoľvek

Koaličná kríza voľne prešla do politickej, keď dodnes nevieme ako bude zvyšok koalície ďalej vládnuť, v akom zložení a s koho podporou. A najmä, či sa na ňu občania budú môcť spoľahnúť v ťažkom období, ktoré nás čaká vzhľadom na energetickú krízu. „To považujem z dlhodobého hľadiska za veľký problém, najmä preto, že vo vláde zostáva ten, čo sa o rozpad štvorkoalície pričinil, teda šéf OľaNO Igor Matovič,“ tvrdí komentátor denníka Pravda Marián Repa.

Podľa komentátora Mariána Repu, nech odchádzajúcich ministrov nahradí ktokoľvek, Matovič si spomedzi nich nájde nového nepriateľa. „Ja ich obdivujem, ak do toho pôjdu. Majú odvahu. No je otázne, či to s Matovičom autonómni odborníci, o ktorých sa hovorí, v jednej vláde vydržia,“ dodáva.

Robert Fico z opozície zatiaľ stále hlasnejšie a vulgárnejšie útočí na políciu a špeciálnu prokuratúru, kritizuje vládu, stále viac sa zbližuje s extrémistami z Republiky a postupne silnie. Podľa posledného prieskumu v preferenciách už predbehol aj odštiepený Hlas Petra Pellegriniho. Sledujeme začiatok jeho spanilej jazdy opäť k moci?

Komentár politických udalostí týždňa s Mariánom Repom si vypočujte v podcaste denníka Pravda.

