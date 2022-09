Matovič podráždil Nicholsonovú, keď nazval Gröhlinga obuvníkom: Igor, daj si konečne K.O.

Ministra školstva chce robiť premiér Eduard Heger, kým nenájdu vhodného kandidáta. Matovič to zdôvodňuje aj tým, že sa nechcú rozhodnúť unáhlene. Kandidáti, ktorí pripadajú do úvahy, sú podľa neho ‚nezávislí fachmani v obore‘.

„Ak by ste sa mali rozhodnúť vy a mali by ste vo finále výberu fachmana zo školstva a vyučeného obuvníka s kariérou kaderníka celebrít – kto by bola vaša voľba? Moja je jasná,“ napísal na sociálnej sieti.

Jeho status rozčúlil europoslankyňu Luciu Ďuriš Nicholsonovú, ktorá mu adresovala štipľavú odpoveď, v ktorej píše, že to bol práve Matovič, kto ‚zákerne‘ držal odstupujého ministra školstva Braňa Gröhlinga v šachu.

„Igor, počuj, už sa viac nestrápňuj, už naozaj stačilo, nie? V školstve nefunguje veľmi veľa vecí, to je fakt, ale veľa z nich mohlo začať fungovať, keby si zákerne nedržal Braňa v šachu s financiami. V com všetkom si ho zahnal do kúta, to vieš najlepšie ty sám. Ja viem jedno: zo Slovenska by určite bola lepšia spravovaná krajina s celou plejádou obuvníkov a kaderníkov podľa vzoru Braňa vo vláde, ako s jedným Igorom Matovičom. Sám sebe si najväčším nepriateľom, Igor, a bojovať proti nepriateľom, skutočným aj vymysleným, je tvoja špecialita. Tak si daj konečne K.O.,“ odkázala Matovičovi.