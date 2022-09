Z Piešťan odletelo osem statočných bojovať proti Hitlerovi

Odvážnych letcov pripomína pamätná tabuľa, ktorú odhalili v Piešťanoch. Siedmeho júna 1939 odletelo z tamojšieho letiska do Poľska osem príslušníkov leteckého pluku Slovenských vzdušných zbraní (SVZ) s úmyslom zapojiť sa do vznikajúceho československého zahraničného odboja.

SVZ boli leteckou zložkou Brannej moci Slovenskej republiky, existovali od marca 1939 do augusta 1944, keď vypuklo Povstanie. (Po 29. auguste 1944 vzniklo slovenské povstalecké letectvo aj s pomocou niekoľkých ukoristených lietadiel.)

Bolo to približne tri mesiace pred vypuknutím druhej svetovej vojny. V júni 1939 sa síce ešte nepohla nemecká vojenská mašinéria, ale bolo už jasné, že nacistický vodca Adolf Hitler sa chystá rozpútať peklo, aby sa pokúsil podmaniť si Európu.

Spolu s pamätnou tabuľou v piešťanskom areáli Vojenského historického múzea odhalili aj dve stély venované generálmajorovi in memoriam stíhaciemu esu Ottovi Smikovi a ďalším letcom pôsobiacim v československom zahraničnom a domácom odboji v rokoch 1939 – 1945.

Foto: Vojenský historický ústav letci, Piešťany, pamätník, Otto Smik Stéla vľavo je venovaná Ottovi Smikovi a vpravo všetkým hrdinov československého odboja počas druhej svetovej vojny.

„Miera odhodlania týchto pilotov, ktorí sa aj vedomím toho najväčšieho rizika rozhodli aktívne pomôcť v boji proti nacistickým zločincom, je naozaj fascinujúca. Rovnako tak s obrovskou úctou spomíname aj na nášho najúspešnejšieho pilota v službách britského Kráľovského letectva a na československých príslušníkov bojujúcich doma aj v zahraničí,“ zdôraznil v Piešťanoch minister obrany Jaroslav Naď.

Smik sa stal najúspešnejším slovenským pilotom v britskom Kráľovskom letectve. Oficiálne mu priznali jedenásť zostrelení nepriateľských lietadiel. Padol vo vojne, keď mal 22 rokov; o život prišiel v novembri 1944 pri útoku na železničnú stanicu v holandskom meste Zwolle. (Holandsko sa v tom čase nachádzalo pod nacistickou okupáciou.)

Jedným zo statočných v júni 1939 bol aj Imrich Gablech. Piloti pod vedením tohto čatára dokázali za dramatických okolností zabezpečiť dostatok paliva pre tri stroje Letov Š-328 a jeden Aero A-100. Vyzbrojení dvomi guľometmi na pravé poludnie nepozorovane naštartovali lietadlá a odleteli z Piešťan do poľského Dęblinu.

Riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič priblížil, že po prílete do Poľska boli piloti nakrátko zaradení do poľského letectva. „Po napadnutí Poľska nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom však niektorí z nich padli do sovietskeho zajatia a k britskému Kráľovskému letectvu sa dostali až cez zlopovestné gulagy. Veliteľ skupiny Gablech bol neskôr prenasledovaný komunistickým režimom a uznania za odvahu bojovať proti nacistickému Nemecku sa dočkal až po roku 1989. Bol jediným Slovákom, ktorý dostal štyri najvyššie štátne vyznamenania: poľské, české, britské a v roku 2014 ako posledné aj to slovenské,“ pripomenul Čaplovič.

Osemčlennú skupinu spolu s Gablechom tvorili František Knotek, Jozef Hrala, Ján Lazar, Ľudovít Ivanič, Jozef Řehák, Jozef Kaňa a Karel Valach. „Dvaja z nich, Jozef Hrala a Karel Valach, sa do oslobodenej vlasti nevrátili, lebo položili na oltár vlasti najväčšiu obeť – vlastný život," píše sa okrem iného na pamätnej tabuli.