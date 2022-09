Žiak pre Pravdu: Noví ministri si s Matovičom len pošpinia meno. Vydržia mesiac

Do parlamentu sa Miroslav Žiak dostal ako náhradník za ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Ten sa však po demisii vracia do Národnej rady. Poslanec Žiak bol jedným z najaktívnejších členov parlamentu, nebál sa konfrontovať dezinformácie a v pléne si často vymieňal argumenty s extrémistami.

VIDEO: Obávam sa, že protesty organizuje piata kolóna.

V utorok začína schôdza parlamentu, vy však jeho súčasťou už asi nebudete, no čo podľa vás môže očakávať verejnosť?

Najväčšiu obavu mám, že verejnosť čaká chaos, ktorý prichádza v najhoršej možnej dobe. Čelíme celosvetovému zdražovaniu energií, potravín a komodít a riskujeme budúcnosťou Slovenska. Menšinová vláda v parlamente nebude mať podporu poslancov. Len dláždia Smeru a Republike cestu k predčasným voľbám a jednoznačnému vládnutiu.

V relácii TA3 V politike ste uviedli, že tejto koalícii dávate mesiac. Pochybujete o tom, že dokážu nájsť podporu? Nezapríčiní to trieštenie hnutia OĽaNO?

Predstavte si ministra obrany Jaroslava Naďa, ako bude fungovať pri poslancoch, ako je Gyimesi alebo Kuriak, ktorý majú proruskú orientáciu. Ak príde nejaký návrh, ako napríklad ten na podporu vstupu Švédska či Fínska do NATO, nie som si istý, či oni za ich vstup budú hlasovať. V SaS v týchto otázkach máme jasno a my budeme za ich prijatie. Nevidím však dôvod aby sme, ako strana napomáhali tejto koalícii ďalej dovládnuť. To mohli ministri radšej zostať na vláde. Nebudeme im robiť podržtašku, nemá to žiadny zmysel. Pokiaľ si Igor Matovič neuvedomí, že celé to stojí a padá na ňom a na tom, že je prilepený na stoličke, tak koalícia nebude mať dlhú životnosť.

Aktuálnej koalícii moc času nedávate, no prezidentka musí schváliť mená nových ministrov. Tí nemajú byť nominanti strany, ale odborníci. No odborníkom a nominantom je aj minister Lengvarský ktorý sa stal Matovičovim fackovacím panákom. Nemyslíte si, že podobný osud čaká aj nových ministrov?

Noví ministri to budú mať veľmi ťažké, lebo Matovič neznesie, keď je niekto úspešnejší. Často to dokazuje aj pri ministrovi Lengvarskom, ktorý má ambície zlepšiť ministerstvo zdravotníctva, ale nedáva mu na zmenu peniaza a na tlačovkách sa Matovič povyšuje. Obávam sa, že si noví ministri pošpinia meno Igorom Matovičom pretože v menšinovej vláde nedokážu presadiť nič a môže im to poškodiť kariéru.

výmeny vo vláde - ministri

Ako sa podľa vás zmení úloha hnutia Sme rodina v koalícii. V minulosti dával predseda hnutia Boris Kollár svojim poslancom pri hlasovaní voľnú ruku a koalícia sa na ich hlasy spoľahnúť nemohla. Čo sa teraz dá od nich očakávať?

Mňa mrzí, že poslanci OĽaNO si neuvedomujú, kto bol ich najbližší koaličný partner. Vo všetkých hlasovaniach sme hlasovali jednotne za návrhy reforiem aj pri schvaľovaní zmluvy o obrannej spolupráci s USA. Boris Kollár tieto snahy maril a dokonca jeho klub hlasoval proti vydaniu Roberta Fica pred súd. Tu by sa malo OĽaNO zamyslieť, či im stojí Igor Matovič na poste ministra financií za to, že hrozia predčasné voľby.

Na Václavskom námestí v Prahe bola demonštrácia, kde zaznievali proputinovské naratívy s na pódiu bol prítomný zástupca ruských médií. O dva týždne sa obdobná demonštrácia chystá aj na Slovensku. Myslíte si, že sú tieto protesty organizované piatou kolóniou?

Stačí sa pozrieť na organizátora protestov v Čechách. Ten mal obrovské dlžoby a podobných organizátorov máme aj na Slovensku. Ruská ambasáda si ich vie ľahko podchytiť. Bol tu príklad jedného novinára, ktorý dostával 500 eur za to aby písal články a zháňal materiály, preto si myslím, že niečo podobné sa môže diať aj teraz.

S parlamentu ako Sulíkov náhradník odchádzate. Preslávili ste sa napríklad hádkami s protestujúcimi, čo vám bude najviac z parlamentu chýbať?

Jednoznačne najviac mi bude chýbať vyvracanie hlúposti, ktoré sú niektorí poslanci schopní, či už Ľuboš Blaha, alebo kotlebovci, vyprodukovať. Bolo to ako hrať šach s holubom.