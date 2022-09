Takáč pre Pravdu: Protesty neorganizuje piata kolóna Ruska. Zafinancovať ich dokáže Smer

Takáč: Koalícia vydrží týždeň a prinesie chaos

Predseda opozičného Smeru Robert Fico zvoláva na 19. septembra v Bratislave protivládne protesty. Avizuje, že robiť ich kultivovaným spôsobom už nestačí. Podobne ako naposledy vo Zvolene za účasti veľvyslanca nepriateľského Ruska sa opäť spája aj s pravicovými extrémistami, ktorých nedávno nazýval pohrobkami fašistov.

Takáč odmieta, že by naplánované protivládne protesty boli financované piatou kolónou z Ruska. Termín piata kolóna označuje skupinu ľudí, ktorá zvnútra narušuje fungovanie nejakej organizácie alebo štátu v prospech vonkajšieho nepriateľa. Činnosť tejto skupiny môže spočívať v špionáži či sabotáži. Pôvod termínu pochádza z obdobia španielskej občianskej vojny.

Ako dlho predpokladáte, že trojkoalícia vydrží?

Prvý týždeň v parlamente ukáže, že u nich prevláda totálny chaos a rozklad. Keď boli v štvorkoalícii, taktiež spôsobovali chaos. Predkladali zákony, ktoré potom odkladali, pozmeňovacie zákony sa čítali niekoľko hodín. Teraz budú v koalícii dve a štvrť strany, dokopy majú 70 poslancov a vidíme, že SaS určitým spôsobom vydiera koalíciu a určuje si pri hlasovaniach podmienky. A zase paradoxne SaS predkladá zvyšovanie daní, ktoré predtým odkladali. Jediná cesta z tohto chaosu sú predčasné parlamentné voľby.

Ako si myslíte, že sa zmení úloha Sme rodina v koalícii? Tá v minulosti nepodporovala niektoré vládne návrhy.

K tomu sa po týždni ani nedostaneme. Keby Sme rodina bola pri niektorých návrhoch proti, tak čo ostáva trojkoalícii? 45 hlasov? Takto by boli totálne znefunkčnení a verím, že si ľudia uvedomia, že treba predčasné voľby. Musíme schváliť zmenu ústavného zákona o tom, aby sa na základe referenda mohli konať. Na to potrebujeme 90 hlasov.

Netajíte sa tým, že ako strana Smer ste proti sankciám uvaleným na Rusko, lebo Putin začal na Ukrajine vojnu. Pred pár dňami sa v Česku konala demonštrácia, kde boli podozrenia na prepojenia na proputinovských ľudí. O dva týždne zvoláva ľudí na obdobný protest aj strana Smer. Neobávate sa, že demonštrácia bude mať prepojenie na piatu kolónu?

Určite nie. Vyzývame parterov, či už relevantné opozičné strany, ale aj záujmové organizácie ako Jednota dôchodcov Slovenska, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Združenie miest a obcí Slovenska a ďalšie organizácie nech sa pridajú. Nemusí to byť politický protest, my tam ani nemusíme vystúpiť. Ponúkli sme, že to vieme zorganizovať aj zafinancovať. Vieme poskytnúť naše štruktúry, ktoré ako jediní máme v každom okrese a kraji. Chceme docieliť to, čo v Čechách, hovorí sa, že tam bolo až 120-tisíc ľudí a námestie bolo plné. Chceme, aby ľudia využili možnosť a povedali vláde, že stačilo.

Čo si myslíte o nominácii Viliama Karasa na post ministra spravodlivosti?

Pri tomto nominantovi zatiaľ nevnímam niečo negatívne. Skôr sa čudujem, že v takejto situácii zoberie post ministra.