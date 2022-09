Kolíková vypustila z novely trestný čin šírenia nepravdivej informácie. Nenašli zhodu

Ministerstvo spravodlivosti SR vypustilo z návrhu novely Trestného zákona trestný čin šírenia nepravdivej informácie. Ako vysvetlila odchádzajúca šéfka rezortu Mária Kolíková (SaS), nenašla sa formulácia, na ktorej by bola zhoda. Novelu predložil rezort po úpravách na pripomienkovanie po druhý raz.

„Na právnej úpravy musí byť zhoda, osobitne na právnej úprave, ktorá súvisí so slobodou slova. Hľadali sme aj formulácie, pri ktorých by sa zhoda mohla nájsť. Ale nenašla som ju v takej miere, že by som sa domnievala, že môže byť priechodná, či už v rámci koalície alebo celospoločensky,“ zdôvodnila ministerka vypustenie paragrafov týkajúcich sa šírenia dezinformácií.

Návrh trestného činu šírenia nepravdivej informácie z pôvodného návrhu kritizovali viacerí politici aj odborná verejnosť. Obávali sa ohrozenia slobody slova. Problém videli tiež v dokazovaní trestného činu či v neurčitosti formulácie.

Predložená novela Trestného zákona prehodnocuje nastavenie trestných sadzieb. Upravuje napríklad tresty za drogovú trestnú činnosť. Chce tiež motivovať sudcov k udeľovaniu alternatívnych trestov. Priniesť má aj lepšiu vymožiteľnosť náhrady škody. Spolu s novelou Trestného poriadku je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.